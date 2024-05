Cazzu hará solo un concierto en 2024 mientras Nodal recorre el mundo, así dio a conocer la noticia la cantante

La noticia más esperada para los fanáticos de la cantante de trap Cazzu por fin llegó, ya que la estrella dio a conocer el único evento que realizará este 2024 por lo que manifestó estar sumamente emocionada, aunque cabe recordar que su nombre y el de su actual pareja sentimental Christian Nodal se encuentran en medio de la polémica debido a un rumor en donde aseguran que hay una presunta separación.

La pareja conformada por el cantante mexicano Christian Nodal y la famosa argentina Cazzu ha sido expuesta a varios rumores en los que se menciona que su amor se acabó, el motivo de dichos chismes es que actualmente el intérprete de regional mexicano recorre el mundo para ofrecer diversos conciertos que ya tiene programados, mientras que la chica hasta el momento no había dado a conocer la continuación de su carrera, situación que sería uno de los motivos que estaba afectando su vida romántica.

Sigue leyendo:

El evento en el que se presentará Cazzu. Captura de pantalla IG/cazzu

¿Cuándo será el concierto de Cazzu en 2024?

Fue a través de varias historias en su cuenta oficial en Instagram, la manera en la que Cazzu informó a sus seguidores qué serán los días 7 y 8 de diciembre cuando se presente en el festival de trap en Buenos Aires Argentina en el Parque de la Ciudad junto a otras estrellas del género en donde destacan nombres como Nicki Nicole, Duki y Bizzarrap, por mencionar algunos.

Caso describió el festival en el que se presentará como algo histórico ya que argumentó que estará lleno de importantes artistas, pero también puntualizó en que será el único evento que realizará este año, ya que se sabe está comprometida con su faceta como madre de la pequeña bebé Inti qué tuvo con su aún pareja Christian Nodal.

Cazzu se encuentra muy emocionada por el evento. Captura de pantalla IG/cazzu

¿Qué paso entre Christian Nodal y Cazzu?

Los rumores de la separación entre Christian Nodal y Cazzu empezaron a raíz de que el mexicano eliminó todas las fotografías que tenía en su cuenta en Instagram, incluidas en donde aparecen su hija inti y la cantante, Razones por las que varios fanáticos admitieron que las cosas entre ellos ya no estaban bien.

Aunque cabe recordar que Christian Nodal siempre elimina todo tipo de imágenes y videos de su perfil en Instagram cada vez que va a empezar un nuevo proyecto o disco, ya que es una de las señales que les da a sus seguidores de que algo muy importante está por venir.

Será el único evento del 2024 de Cazzu. Captura de pantalla IG/cazzu

¿Qué dice Cazzu sobre Christian Nodal?

Mientras tanto también se avivaron los rumores gracias a una serie de publicaciones que hizo Cazzu a través de su cuenta en Twitter, ya que la trapera mencionó que tenía grandes temas musicales por compartir y además dio a conocer una frase que puso en alerta a los que siguen su carrera: “lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

Pero después de las publicaciones, varias de las personas de su público también mencionaron que podría tratarse de parte de la letra de alguno de sus proyectos y dejaron atrás los chismes sobre la separación con Nodal, mientras que otros siguen en la espera de algo más de información.