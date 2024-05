En medio de la creciente preocupación de sus fanáticos por su salud mental y los rumores de que podría estar en quiebra, Britney Spears disfrutó de unos días de descanso en uno de los paradisiacos destinos de México donde aprovechó para nadar desnuda. Sin embargo, no todo fue bueno para la cantante, pues denunció en redes sociales que fue estafada por una mujer al realizar algunas compras.

Britney Spears denuncia que fue estafada en México

Como es ya una costumbre en las publicaciones que realiza la "Princesa del pop" en su cuenta de Instagram, compartió algunos detalles de sus recientes vacaciones en México y luego eliminó el mensaje. Aunque sus palabras fueron retomadas por fanáticos y replicadas en redes sociales, por lo que se sabe que fue víctima de una estafa cuando intentó comprar algunas cosas en una tienda de la que no dio más información.

Britney Spears denuncia que fue estafada durante sus vacaciones en México. Foto: IG @britneyspears

“Una señora me estafó, me hizo pagar 750 dólares (poco más de 12 mil pesos mexicanos) en una tienda cuando sólo eran 300 (cerca de 5 mil pesos)”, detalló la cantante, quien añadió que no todo fue malo ya que también tuvo la oportunidad de divertirse y nadar sin ropa en la playa, algo que hace con regularidad durante sus vacaciones y que tanta polémica ha generado en redes sociales: "Nadé desnuda en el mar todas las noches a las 3 de la mañana. Bebí vino caro y canté en la ducha. Hice 12 videos en México con mis nuevos vestidos favoritos. Le dije 'Vete a la mier...' a alguien por primera vez. Leí todos los libros del hotel”.

¿Britney Spears en quiebra?

Algunos de los videos compartidos por la intérprete de "Toxic" en su cuenta de Instagram han logrado preocupar a sus fans al grado de que algunos se han comunicado con emergencias con la intención de que vayan a residencia de Spears en Los Ángeles, California, para asegurarse de que está bien.

Revelan que Britney Spears podría estar al borde de la quiebra por millonarios gastos durante sus viajes. Foto: IG @britneyspears

Todo esto, se suma a las resientes declaraciones que una persona cercana a la cantante hizo para el portal TMZ donde revelan que Britney Spears estaría atravesando por una fuerte crisis de salud mental, pues durante su divorcio con el modelo Sam Asghari habría desarrollado cambios de humor “radicales e impactantes” que la llevaron a aislarse por compelto.

Además, la fuente indicó que la "Princesa del pop" podría estar al borde de la quiebra por los gastos millonarios que realiza durante sus viajes. “Ella no puede permitirse esto. Tenía 60 millones cuando la tutela terminó, y ahora está en peligro de ir a la quiebra”, indicaron a TMZ y añadieron que la también actriz ha gastado aproximadamente 4 millones de dólares en abogados, 2 millones en pagar las facturas de su padre y 12 millones en una mansión que compró luego de su boda.