Integrante de Morat es discriminado en antro de la CDMX, al interior se escuchaba una de sus canciones

Lo ocurrido con uno de los integrantes de Morat en un bar de la Ciudad de México generó gran alboroto en redes sociales entre los fanáticos de la agrupación, pues le impidieron la entrada al lugar debido a que no cumplía con el código de vestimenta al no lucir lo suficientemente “fresa”. El acto de discriminación y clasismo fue denunciado por la cuñada del cantante, quien mostró que al interior del lugar se escuchaba uno de los temas del cantante.

Niegan entrada a un bar a integrante de Morat

A través de TikTok, Cons Arroyuelo, influencer y cuñada del cantante colombiano Simón Vargas, compartió un video que en cuestión de horas alcanzó los 2 millones de reproducciones y decenas de comentarios de fans que le mostraron su apoyo al cantante y bajista de Morat. En éste la joven relata que todo ocurrió el pasado fin de semana en un bar ubicado en la colonia Lomas de Sotelo, lugar que fue rentado por su novio para celebrar su fiesta de cumpleaños.

El cantante Simón Vargas fue discriminado en un bar de la CDMX. Foto: Captura de pantalla TikTok @consarroyuelo

Arroyuelo relató que tanto Simón Vargas como su novia, la influencer mexicana Nath Campos, llegaron a la fiesta directamente del aeropuerto y el joven llevaba con su look una playera color negro de transparencias. Por este motivo le impidieron el paso en un primer momento, ante la negativa optaron por cambiarse de ropa y para ello llevó una camisa que tampoco fue del agrado del gerente del lugar que le hizo saber que no cumplía con “el perfil”.

“Se abre el elevador y veo como el cadenero es el peor día de su vida, le empieza a hacer como ‘no, no, no, no’ (…) Me dice que el problema no era la camisa, que simplemente no daba el perfil para entrar al lugar”, relató Cons Arroyuelo sobre el argumento del gerente para impedirle el paso al cantante, todo mientras el tema “Cómo te atreves” de Morat se escuchaba al interior.

El gerente del bar argumentó que el cantante no podía entrar por no cumplir "con el perfil" al no lucir "más fresa". Foto: IG @simonvargasm

La historia de amor entre Simón Vargas y Nath Campos

La influencer Nath Campos, que tiene más de 2 millones de seguidores en YouTube y 3 millones en Instagram, comenzó su noviazgo con el cantante Simón Vargas en 2018 y se conocieron cuando la youtuber asistió a uno de los conciertos de Morat, aunque fue años más tarde en un partido entre Estados Unidos y México donde ocurrió el flechazo.

La pareja se ha mostrado inseparable y desde entonces en rInstagram y YouTube comparten detalles de su relación, así como de los viajes que realizan juntos y que los han convertido en una de las parejas favoritas tanto de la industria musical como de las redes sociales.