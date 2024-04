Luis Torres sufre discriminación por empleado en Estados Unidos: "puedes venir a mi tienda si no hablas inglés"

El maquillador, Luis Torres denunció a través de sus redes sociales que sufrió discriminación en una prestigiosa tienda de ropa en Estados Unidos. La situación, de acuerdo con el makeup artist, lo hizo sentirse mal y con el corazón apachurrado, pues se le hizo increíble que en la actualidad siga habiendo situaciones por diferencia de nacionalidades e incluso de idioma.

La situación a la que se enfrentó el también empresario se hizo muy viral rápidamente en redes sociales al grado en que tanto el empleado así como el dueño del establecimiento lo contactaron y le pidieron que regresara nuevamente a la tienda para solucionar lo ocurrido.

El influencer de belleza relató a través de un video compartido en su cuenta de Instagram que se encontraba en Melrose, en Los Ángeles, California, cuando quiso pasar a la tienda de diseñador Cosmo’s GlamSquad. Al entrar uno de los empleados se acercó a atenderlo, sin embargo, desde el inicio sintió un mal trato, pues al pedirle una camisa de un maniquí, pero Luis lo entendió del todo y le pidió que hablara más lento porque su inglés no era muy bueno a lo que el hombre respondió.

“No puedes venir a mi tienda si no hablas inglés. De hecho no puedes venir a América si no hablas inglés”, dijo el empleado.