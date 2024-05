"Abriendo corazón por medio de la risa": así quería ser recordada Verónica Toussaint y lo confesó entre lágrimas

La muerte de Verónica Toussaint a los 48 años sigue causando gran dolor en el mundo del espectáculo, son diversas las personalidades que han roto en llanto y también miles los seguidores de la artista que han lamentado que su paso por este mundo haya sido tan breve.

En redes sociales circulan muchos videos de entrevistas a la actriz ganadora de un Ariel, una de ellas muy emotiva donde participa en el programa "Sale el Sol" de Imagen Televisión, donde recibió mensaje de sus ángeles, la especialista le pregunta "¿cuál sería tu legado?...¿ cómo quieres ser recordada?" a lo que la

"Para mí, mi trabajo estar haciendo reír, entreteniendo y abriendo corazón por medio de la risa y entretenimiento es lo que me toca a mi hacer, a eso vine", declaró Verónica Toussaint.

"Para mí, mi trabajo estar haciendo reír, entreteniendo y abriendo corazón por medio de la risa", dijo la artista Foto: Instagram veronicatouss

Sigue leyendo:

"Vamos a estar bien": el último y desgarrador mensaje que le mando Verónica Toussaint a MaryFer Centeno

Revelan la última voluntad de Verónica Toussaint antes de morir, ¿dónde esparcirán sus cenizas?

Así quería ser recordada Verónica Toussaint y lo confesó entre lágrimas: VIDEO

Verónica Toussaint también fue cuestionada sobre "si mañana no fuera a estar no quisiera arrepentirme de", respondió que no disfrutar era una de sus preocupaciones. La especialista le dijo que el mensaje de su ángel era "voy a ser más atrevida" y "me voy a dejar ser amada" y con las nuevas amistades que la vida me esta trayendo y abrazando muy fuerte a las que ya tienes".

"No quisiera arrepentirme de haber gozado más, de no haber estado más viva", reconoció Verónica Toussaint.

Y agregó la experta en ángeles "lo que un día se llamó enfemerdad, hoy te trajó todas las bendiciones que tú misma te estabas negando, nunca lo tuviste solo era una forma, un proceso de acercarnos a tu corazón y que por fin nos dijeras sí y poder traerte todo este amor, mensaje entregado".