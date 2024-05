Yuridia confiesa porque su hijo Phoenix no vivió con ella los primeros años de vida y asegura que no lo abandonó: VIDEO

Un video en donde aparece Yuridia explicando la razón del porque su hijo Phoenix Guerrero no vivía junto a ella durante sus primeros años de vida, es el que se viralizó a través de redes sociales, ya que todo parece indicar que la cantante lo grabó a raíz de uno de los cuestionamientos que le hicieron sobre la comunicación que tienen con el ahora joven.

Con un semblante molesto, Yuridia describió que desde en nacimiento de Phoenix los medios de comunicación y las personas a su alrededor los acecharon tanto que incluso cuando el niño era solo un recién nacido se filtró una fotografía que le tomó una doctora, acto que le pareció inhumano.

Yuridia habla de la relación con su hijo Phoenix. Captura de pantalla IG/saidegelhaaf_

Yuridia decidió no tomar cargos contra la persona que vendió la identidad a su hijo y optó por compartir con algunos medios la noticia de la llegada de Phoenix pensando que la dejarían en paz, pero eso no fue así, cosas que la hicieron prometerle al pequeño que no lo expondría a todos los dilemas de la fama que estaba atravesando en esa temporada de su vida.

¿Qué ha pasado con Phoenix, el hijo de Yuridia en la actualidad?

Phoenix esta empezando su carrera como cantante, desde hace unos años, el hijo de Yuridia dio a conocer que se enfocará en el terreno del regional mexicano y especificó que se siente atraído por los corridos tumbados, por lo que ya realizó sus primeros videos musicales, mismos que están disponibles en su canal oficial en YouTube.

Pero eso no es todo, recientemente Yuridia declaró que invitó a su hijo Phoenix Guerrero a formar parte de su equipo de músicos, artistas que trabajan para ella en los eventos que hace en México y otros lugares ya sea Estados Unidos o en Latinoamérica, confesó que lo hizo con el propósito de que conozca el ámbito y todo lo que conlleva ser una estrella.

¿Cómo es la relación de Yuridia con su hijo Phoenix?

En redes sociales y ahora también en los conciertos de Yuridia se puede apreciar que la cantante mantiene una gran comunicación con su hijo Phoenix, ya que siempre que tiene oportunidad aprovecha para decirle lo mucho que lo quiere y dedicarle alguna canción, tal y como pasó recientemente en un evento en donde ke cantó “Tu amor me hace tanto bien” e hicieron de instante algo para recordar. Además de que ya viven juntos de nuevo.

Yuridia dedica canción a Phoenix, Captura de pantalla IG/yuridia_team

¿Cómo se llaman los hijos de Yuridia?

El hijo mayor de Yuridia es Phoenix un adolescente que ahora forma parte de su equipo de trabajo y que sigue los pasos de su madre y de su papá Édgar Guerrero, quien también es cantante y está enfocado en algunos proyectos dentro de la industria, aunque ya no se dedica cien por ciento a la interpretación.

El segundo hijo de Yuridia se llama Benicio, es un bebé que está por cumplir un año y que a pesar de su corta edad también acompaña a su mamá en las largas giras que hace por el mundo, por lo que se aprecian en algunos videos que comparten que “Beni” siempre está al lado de la artista y de su papá Matías Aranda, que además de ser esposo de la estrella, también es su mánager y su corista.