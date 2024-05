Salma Hayek muestra apoyo a Eiza González tras confesar que no siente el apoyo de los mexicanos

Fue hace unos días cuando Salma Hayek asistió a un lujoso desfile de modas de la firma italiana Gucci, a dicho evento además de la actriz mexicana también estuvieron presentes famosas como Demi Moore, Dua Lipa y la hermosa Eiza González. Después del desfile, en donde se presentó lo último de la moda, se realizó una fiesta con invitados de lujo.

Precisamente en dicha fiesta fu donde Salma Hayek estuvo disfrutando al máximo y rodeada de varias figuras de renombre, pero en todo momento estuvo junto a Eiza González. Posteriormente, la actriz compartió en redes fotos del evento y de su cercanía con su connacional y en redes aseguran que le dejó claro su apoyo y amor, tras las críticas que ha recibido la protagonista de "Lola, érase una vez".

Se divirtieron mucho a lo largo de la noche.

Salma Hayek comparte fotos con Eiza González y demuestra su apoyo

Como lo mencionamos anteriormente, la hermosa actriz nacida en Veracruz compartió una serie de fotografías de cómo vivió el festejo luego del desfile de modas de Gucci en donde lució un vestido negro que le hizo lucir una cintura perfecta, en dichas imágenes aparece alado de su amiga, colega y compatriota Eiza González.

En dichas fotografías se puede ver la gran relación que tienen Eiza y Salma, pues en todas aparecen abrazadas, con esto queda claro que la actriz que protagonizó “Teresa” en 1989, le demuestra su total apoyo y cariño incondicional a González, luego de sus polémicas declaraciones.

Salma muestra admiración y cariño por Eiza.

Con esta serie de fotografías, fanáticos de las actrices mexicanas aplaudieron que se hayan reunido y disfrutado de esa gran noche, incluso las llamaron “las reinas de México”, pues ambas celebridades se han vuelto un gran ejemplo de talento, belleza y perseverancia.

No se despegaron ni un momento.

¿Qué dijo Eiza González?

Fue durante su paso en la Met Gala 2024 en donde Eiza González platicó con algunos medios de comunicación, y una de sus declaraciones le ha dado la vuelta al mundo pues reveló que pese a que ella se siente orgullosa de ser mexicana y representar a su país en la industria del cine internacional, ella ha llegado a sentir que no la quieren de la misma manera.

“Como lo he dicho toda la vida, me siento orgullosa de ser mexicana, a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí y representar a mi gente”, dijo Eiza. Con esta declaración, otra famosa que salió a apoyarla fue Danna, pues la cantante asegura que ella también ha sentido que los mexicanos no la quieren ni apoyan en muchas ocasiones.