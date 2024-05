¿Prófugos del Anexo cambia sede de concierto en CDMX? Lanzan importante anuncio en sus redes sociales

Los artistas hicieron un importante anuncio IG/Ticket_mx

A la deriva es cómo se sienten varios de los fanáticos de Julión Álvarez y Alfredo Olivas, ya que después de que se anunciaran dos fechas de su concierto Prófugos del Anexo en Ciudad de México, a la fecha aún no se sabe si el evento sigue en pie o ya cambió de sede.

Julión Álvarez y Alfredo Olivas han generado gran alboroto entre el público capitalino, la razón es que después de que dieron a conocer que ya tenían supuestamente todo listo para el evento que programaron el 20 y 21 de junio en Campo Marte, después se informó que los encargados del lugar en donde supuestamente se llevará a cabo el gran evento no estaban enterados sobre dicho espectáculo

Sigue leyendo:

Prófugos del Anexo: sin confirmarse conciertos en Campo Marte del 20 y 21 de junio

Los artistas tienen un importante anuncio. Captura de pantalla IG/alfredoolivas

¿Prófugos del Anexo cambiará de sede?

Ahora a través de las cuentas oficiales de Julión Álvarez y Alfredo Olivas se dio a conocer un contundente mensaje en el que avisan que habrá información en las próximas horas respecto al evento en Ciudad de México, los cantantes no adelantaron si se trata de un cambio de sede o si confirmarán que será Campo Marte lugar en el que se realice la fiesta grupera.

¿Cuánto empieza la venta de boletos para Prófugos del Anexo en CDMX?

Hay que puntualizar que, otra de las cosas que ha causado la incertidumbre de los posibles asistentes a los conciertos es que de principio informaron qué este 15 de mayo sería el día en el que iniciaría la preventa de boletos a través de la compañía Ticket City, pero aún no abren el sistema para que se adquieran las entradas.

Alfredo Olivas había confirmado la fecha en CDMX. Captura de pantalla IG/alfredoolivas

¿No está autorizado el evento de Prófugos del Anexo en CDMX?

Otra de las noticias es que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se confirmó que hasta el momento no existe ninguna autorización para que el evento de Prófugos del Anexo protagonizado por Alfredo Olivas y Julión Álvarez se lleve a cabo en Campo Marte, recinto ubicado en la Ciudad de México, según lo confirmaron las autoridades de la dependencia a El Heraldo de México.

En redes sociales existen varias especulaciones que rondan sobre la cancelación del evento en Ciudad de México mientras que otros mencionan que podrían moverlo a alguno de los estadios o foros en donde se han presentado con éxito tanto Julión Álvarez como Alfredo Olivas en sus espectáculos como solistas, mientras que no faltan quien también puntualizan en que solo es publicidad para llenar los espacios.

La venta de boletos todavía no está abierta. Captura de pantalla/Ticket City.

El éxito de Prófugos del Anexo

Julión Álvarez es considerado el rey de la taquilla mientras que Alfredo Olivas no se queda atrás y se sabe que es uno de los artistas con más fanáticos en redes sociales y que no se pierden ninguno de sus conciertos, se sabe que la gran amistad que sostienen los artistas los llevó a crear el evento Prófugos del Anexo en el que no solamente se divierten sino que también deleitan al público con lo mejor de los repertorios que cada uno tiene pero esta vez lo hacen a dueto.