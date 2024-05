Ángela Aguilar confiesa que llegó a recibir camiones llenos de flores de un pretendiente que le pagó mal: VIDEO

Ángela Aguilar volvió a generar controversia sobre su vida privada, esta vez fue a través de un video en donde describe cómo fue la idea para su nueva canción “Mis amigas las flores” y ahí dio a conocer que la inspiración para componer se debe a una de sus relaciones fallidas.

La hija de Pepe Aguilar despertó la curiosidad de sus fanáticos quienes escucharon que el tema “Mis amigas las flores” fue escrita gracias a una relación que no funcionó, pero a la que ella se aferraba, la cantante confesó que no la pasó bien y que sufrió al grado de escribir un tema de desamor.

Sigue leyendo:

La “Princesa del regional mexicano” describió que tuvo un amor que no funcionó y que siempre que él le fallaba le enviaba muchas flores a su departamento, algunas veces eran camiones completos llenos, mismas que la acompañaron en sus momentos más tristes.

“El me fallaba muchísimo, pero cada vez que me fallaba me llegaban muchas flores, camiones de flores a la casa y era muy raro porque en el departamento donde vivía, el conserje ya sabía y me llegaban las flores y me decía ‘ay Ángela’”, describió la cantante.