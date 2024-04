La macabra película de terror extremo que te dejará con muchas dudas mientras te adentras a una casa de experimentos

No hay nada mejor que empezar la semana que con una película y en especial si es de terror, ese que nos ponga los pelos de punta y nos haga querer tener todas las luces de casa encendidas ante el miedo de que algo o alguien se esconda en la oscuridad. Aunque existen muchas recomendaciones de las que podemos disfrutar, hay una que te causará pesadillas y que está disponible en Netflix. ¡Dale una oportunidad!, te aseguramos que después de verla no querrás ni ir al baño.

Una de las cintas disponibles en Netflix que no te puedes perder, en lo que respecta al cine de terror, es "Eli". Aunque su título no nos dice mucho, en cada una de sus escenas se esconde un terror extremo del que no podrás huir tan fácil y que, al contrario, te dejará con muchas dudas mientras los minutos pasan. Por si fuer poco, tendrás que experimentar en carne propia el adentrarte en una macabra casa donde los experimentos no te dejarán dormir.

¿Qué tan buena es la película Eli?

La película de "Eli" es considerada muy buena, aunque no excelente, ya que con sus escenas ha logrado incluso alcanzar el 50% de aprobación, según el rango de Rotten Tomatoes. En las reseñas, califican a la historia como verdaderamente aterradora y es precisamente por esto por lo que debes de darle una oportunidad si es que eres amante de las historias de terror. Pero si quieres saber más sobre ella, aquí te contamos algunos de los detalles (sin spoiler) que debes saber.

¿De qué trata "El"?

Tenemos como protagonista a Eli, un niño pequeño que tiene una enfermedad lo bastante extraña como para que sus padres tomen la drástica decisión de llevarlo a una mansión donde recibirá el tratamiento adecuado para él y, por si fuera poco, el espacio "seguro" le permite olvidarse de su traje especial y con el que no está en contacto con agentes que pueden dañarlo.

La sinopsis de esta película no va precisamente de la enfermedad de Eli, sino de todo lo que comenzará a experimentar, ya que este centro de ayuda en realidad es una casa embrujada en la que se encuentra encerrado y donde vivirá los experimentos más letales y dolorosos.

