Lucía Méndez se niega a realizar proyectos sino es como protagonista: "Tengo una trayectoria muy importante"

Lucía Méndez continúa en el ojo del huracán por sus explosivas declaraciones, como la más reciente en la que señaló que no está dispuesta a aceptar un proyecto si que no es la protagonista. La actriz negó que se tratara de una diva, pero destacó la importancia de su trayectoria como el motivo a considerar para ser la estrella de las producciones para las que es contratada.

Lucía Méndez sólo aceptará proyectos como protagonista

En un encuentro con los medios retomado por el usuario de Facebook “En Perra”, la actriz habló sobre su participación en proyectos de televisión y aseguró que sólo está dispuesta a aceptar si es la protagonista, pues considera que aceptar otros papeles es “bajar de nivel”

“La verdad es que si yo hago un proyecto soy protagónica o no soy. Yo entiendo que puedo ser protagónica madura, como primera actriz, y una protagónica joven, como dama joven, pero sino es protagónico el proyecto conjuntamente con una dama joven, que las dos seamos las protagonistas, yo no puedo hacer ningún proyecto (…) Creo que tengo una trayectoria muy importante que hasta hoy ha sido protagónico, no puedes bajar de ese nivel”, dijo.

Pleitos de Lucía Méndez

La también cantante también ha dado de qué hablar por sus constantes pleitos con otras famosas, sobre todo durante su participación en la serie “Siempre reinas” de Netflix en la que participa. Tal y como ocurrió con la cantante Dulce y la actriz Lorena Herrera, con quien también discutió por la trayectoria que posee cada una.

Ante esto Niurka Marcos se lanzó en su contra y, en entrevista para “Qué buen chisme” en YouTube, la tachó de “arrogante”: “A una persona tóxica como ella no la tomo en cuenta (…) Trata mal a la gente con la que trabaja y eso está muy mal. La gente de la producción y las personas del público, los meseros, están haciendo un trabajo igual al que hace ella y hay que tratarlos con respeto”.