La incrédula reacción de Lucía Méndez al recibir una llamada telefónica de Juan Gabriel, ¿confirma que está vivo?

Una de las muertes que más le ha dolido a México entero sin duda es la de Juan Gabriel, quien falleció un 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, para más tarde recibir un "último adiós" por parte de sus fans y un homenaje por décadas de trayectoria desde el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Aunque se confirmó que su deceso ocurrió por un infarto agudo de miocardio, se han desatado todo tipo de especulaciones sobre su fallecimiento.

Entre las teorías más populares también destaca que el Divo de Juárez en realidad sigue vive y que fingió su muerte, algo que incluso se ha alimentado con las supuestas fechas que se dan a conocer y en las que reaparecería el cantante. Ahora, una de sus más cercanas ha hablado de esta posibilidad tras vivir un suceso que podría ser hasta paranormal. Se trata de Lucía Méndez, quien aseguró haber recibido una llamada telefónica de su amigo.

Sigue leyendo:

Cine de Oro: ¿cómo luce actualmente la casa de la CDMX de Sara García, la 'Abuela del cine mexicano'?

Tunden a José Eduardo Derbez por la ausencia de Victoria Ruffo en su baby shower: "no importa que no se lleve con su ex"

Juan Gabriel hubiera cumplido 74 años el pasado mes de enero. (Foto: Instagram)

Lucía Méndez revela que Juan Gabriel la llamó por teléfono, ¿está vivo?

Lucía Méndez es una de las participantes de "Siempre Reinas" y fue precisamente en este programa donde hizo la gran revelación, pues aunque se desconoce la fecha exacta en la que ocurrieron los hechos, la famosa expresó que fue durante la mañana de uno de los días de grabación cuando recibió una sorpresiva llamada en la que se escuchó la voz de Juan Gabriel. Como era de esperarse, sus palabras se hicieron virales en redes sociales.

En el video que ya fue subido a TikTok se observa a la cantante sentada y con los codos apoyados sobre la mesa, mientras que sus manos se mantienen juntas y a la altura de la frente, una posición que sin duda corresponde a la preocupación, En el momento se ve llegar a Olivia Collins y preguntarle qué es lo que le ocurre, ya que claramente algo le ocurrió.

"No sé si contártelo. No te espanto. Estoy en shock. Hoy en la mañana suena mi teléfono y digo: 'bueno'. Y me dice: 'hola, mija'. Volteo impávida y suelta la risa. Era Juan Gabriel. Te lo juro que era Juan Gabriel", explicó Lucía Méndez.

Olivia Collins aseguró que los comentarios de Lucía Méndez están "fuera de lugar". (Foto: Instagram)

El momento desató la risa de Olivia Collins, quien no podía creer lo que acababa de escuchar, pese a ello, la cantante sostuvo que lo que vivió sí fue real. "Me shockee. Me quedé muda, sentí que era él", añadió antes de poder darle explicación a lo que pudo haberle sucedido al Divo de Juárez, aunque su amiga no estuvo de acuerdo.

¿Lucía Méndez cree que Juan Gabriel está vivo?

Al mostrarse frente a las cámaras de "Siempre Reinas", Lucía Méndez dio su versión sobre lo que pudo haber ocurrido, especialmente por lo rápido que sucedió todo en el año 2016, cuando falleció el intérprete.