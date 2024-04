Anya Taylor-Joy comparte fotos inéditas de su boda con Malcolm McRae

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae forman una de las parejas favoritas de Hollywood y este 1 de abril celebraron su primer aniversario, para ello compartieron a través de redes sociales fotografías inéditas de la boda que realizaron en secreto. En las postales la actriz se deja ver con su elegante vestido de novia y los extravagantes pasteles de corazón.

Anya Taylor-Joy comparte fotos inéditas de su boda

“Hace dos años me casé en secreto con mi mejor amigo en Nueva Orleans. La magia de ese día está arraigada en cada celda de mi ser, para siempre. Feliz segundo (primer) aniversario mi amor... Eres el más genial”, es el mensaje con el que la actriz compartió las fotografías de su boda realizada el Día de los Inocentes en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

Alejandro Camacho le cierra las puertas al matrimonio, este es el motivo por el que no se casará con su nueva novia

Cristian Castro presenta a su nueva novia durante romántico viaje por Londres: "hermosa" | FOTOS

Anya Taylor-Joy comparte fotos inéditas de su boda. Foto: IG @anyataylorjoy

La actriz, de 27 años, lució un vestido de novia Dior y entre sus invitados destacó la modelo Cara Delevingne. Además, bromeó con una de las fotografías en la que muestran el extravagante pastel con un diseño realista de corazón con el que celebraron su unión: “Sí, esos son pasteles de corazón anatómicamente correctos. Sí, soy el vampiro Lestat”.

Historia de amor de Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae se conocieron en marzo de 2021 durante el estreno de la serie “Gambito de Dama” en la que ella es protagonista, el músico quedó flechado al instante y tan sólo dos días después escribió la canción “Really Want to See You Again” dedicada a la actriz.

Meses después comenzaron a salir y mantuvieron su romance alejado de los reflectores hasta que Taylor-Joy lo hizo público con su declaración a la revista Vogue en 2022: “Finalmente he encontrado a alguien que felizmente se sentará en silencio conmigo a leer. Básicamente tenemos 80 años y 7 al mismo tiempo, y funciona muy bien”.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae se conocieron en marzo de 2021. Foto: IG @anyataylorjoy