Wendy Guevara se rinde ante Lolita Cortés: “Estoy de acuerdo, yo no soy artista”

Ante el debate que se desató por la participación de Wendy Guevara en el concierto de Madonna, Lolita Cortés no evitó ser cuestionada al respecto y habló sobre la diferencia entre artistas y celebridades. La integrante de “Las Perdidas” no tardó en responder a la actriz y su respuesta fue elogiada por internautas, quienes aplaudieron su honestidad.

Wendy Guevara le responde a Lolita Cortés

La ganadora de "La Casa de los Famosos México" no dudó en responder los comentarios de la actriz, con quien dijo estar de acuerdo: "No habló mal de mí y la verdad la señora sí tiene razón. Yo estoy de acuerdo con ella, yo no soy artista porque yo no me he preparado para actuar, pero eso no quiere decir que no me puedo preparar (…) La verdad sí estoy de acuerdo con Lolita Cortés, no van a hacer chisme”.

Wendy Guevara reconoce que Lolita Cortés tiene razón y dice que no es artista. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas aplaudieron la honestidad de Guevara: "Humilde, mi chiquita", "Una vez más demuestra lo inteligente que es", "Sí tiene talento para conectar con la gente, sólo necesita prepararse más", "Ella sabe aceptar las críticas y tomarlas a su favor", "Se meten mucho con Wendy y ella con nadie se mete", "Con los pies en la tierra y tan humilde como siempre" y "Amo que haya entendido el punto".

¿Qué dijo Lolita Cortés?

La llamada “juez de hierro” -sobrenombre que recibió por la honestidad en sus críticas-, habló sobre la participación de Wendy Guevara en el concierto de Madonna y puntualizó en que sería diferente si eso hubiera ocurrido en los 80. Además, destacó la diferencia entre artistas y celebridades, asegurando que los segundos “no necesitan tener talento y sólo son famosos”, refiriéndose a la influencer.

“Hay que saber diferenciar. Hay celebridades y hay artistas, la celebridad no necesita tener talento, es famosa per se, ya. El artista no necesita ser famoso, el artista comunica, crea, estudia, se presenta a tiempo, tiene disciplina y a veces vivimos de dos pesos, pero subir al escenario nos da de comer”, dijo la también cantante.