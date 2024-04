Wendy Guevara responde a críticas por ser invitada de Madonna: "Ustedes ni para el boleto tuvieron"

La fama de Wendy Guevara incrementó tras su triunfo en "La Casa de los Famosos México" y aunque esto ha sido motivo de celebración para muchos, otros no dudan en externar su inconformidad por su participación en importantes proyectos o eventos como el más reciente con el concierto de Madonna. Ante la ola de críticas y fiel a su estilo, la influencer no dudó en responder con un video en redes sociales.

Wendy Guevara responde a críticas

La integrante de "Las Perdidas" fue la invitada especial en el tercer concierto que la "Reina del pop" ofreció en la Ciudad de México, por lo que las felicitaciones no se hicieron esperar para la influencer por estar ante una de las grandes figuras de la música. Sin embargo, la decisión no fue del agrado de todos y en redes sociales algunos usuarios señalaron que había figuras de la industria con más trayectoria que Guevara.

Sigue leyendo:

Ella fue la bella actriz que se robó el corazón de Alberto Guerra antes de casarse con Zuria Vega

El increíble gesto que tuvo Salma Hayek con un fan en el concierto de Madonna

Wendy Guevara responde a críticas por ser invitada de Madonna. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

“Ya saben que hay gente que se ataca, entonces les voy a decir algo a toda esa gente que se enoja porque me invitó Madonna. Cuando ustedes sean artistas y tengan sus conciertos y vayan a cerrar su gira ya, inviten a quienes ustedes se les pegue su rechin**** gana. Madonna es dueña de su gira y de todo, si ellos me quisieron invitar soporten, perr**, porque ustedes ni siquiera para el boleto tuvieron, pero ahí andan de argüenderas de atacadas y atacados, pero así pasa, hermanas, me tocó a mí”, dijo.

¿Sin invitación para la fiesta de Madonna?

La intérprete de “Like a Virgin” puso fin a sus conciertos en México con una exclusiva fiesta en el club privado Soho House de la capital del país a la que acudieron familiares, amigos y celebridades como Alberto Guerra junto a su esposa, la actriz Zuria Vega.

En redes sociales se filtraron algunos de los momentos de la celebración en los que se observa a famosos como el productor Manolo Caro y la actriz Debi Mazar, por lo que de inmediato se cuestionó la ausencia de Wendy Guevara desatando rumores de que la cantante la habría dejado fuera de la lista de invitados.