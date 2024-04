“Sé que voy a lograrlo”, Daniel Bisogno habla de su verdadero estado de salud; asegura que ver a su hija en el altar lo motiva a no morir

Tras más de tres meses de ausencia por complicaciones de salud que lo mantuvieron en terapia intensiva, Daniel Bisogno se recupera favorablemente y hija, Michaela, ha sido su más grande motivación. El conductor de "Ventaneando" aún no termina con los procedimientos médicos, pues volverá a quirófano cuando llegue su turno en la lista para recibir un trasplante de hígado, lo que le ayudará a cumplir con una de sus grandes ilusiones: llevar a su hija al altar.

Daniel Bisogno motivado por su hija

En entrevista para TVyNovelas, Daniel Bisogno habló sobre la manera en la que su única hija enfrentó las crisis de salud por las que pasó su padre y la muerte de su abuela: “Las cosas tampoco han sido fáciles para Michaela, es una niña muy fuerte, pero sobre todo muy inteligente”.

Sigue leyendo:

"Creo que murió por negligencia", Daniel Bisogno habla sobre la muerte de su mamá y revela que le faltó verla "un poco más"

Tunden a Pedro Sola por el gesto que hizo en el regreso de Daniel Bisogno a Ventaneando: "no se ve muy celebrador"

Daniel Bisogno sueña con llevar a su hija, Michaela, al altar. Foto: IG @bisognodaniel

El conductor, de 50 años, puntualizó en que su hija ha sido su más grande motivación para recuperarse ya que desea pasar el mayor tiempo posible con ella y acompañarla en los momentos más importantes, como el día de su boda. “Claro, eso me hace mucha ilusión, me encantaría y sé que voy a lograr. Aunque de alguna manera me viene mejor que no se case y se dedique a cuidarme para siempre”, dijo entre bromas.

Trasplante de Daniel Bisogno

Es esta ilusión que tiene con su hija, de 7 años, la que motiva a Daniel Bisogno a continuar con sus tratamientos y cuidar su salud para recibir el trasplante de hígado: “Me ofrecieron que vuelva a estar al 100 por ciento con un procedimiento, que es bastante sencillo (…) Tengo a mi niña por la que daría muchas cosas. Yo aún soy joven y quiero vivir”.

Sobre el día en que fue hospitalizado de emergencia, el también actor reveló que no tuvo la oportunidad de despedirse de su hija: “La manera en la que entré fue un poco intempestiva, no tuvo tiempo ni de dudar. Este en una especie de coma más o menos, dice mi hermano que yo le respondía cuando me hablaba, pero, no lo recuerdo”.