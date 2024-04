José Eduardo Derbez revela por qué Paola Dalay no soporta a Mau Nieto: VIDEO

La picardía de José Eduardo Derbez es única y es precisamente por ello por lo que se ha ganado el cariño y el respeto del público, además su autenticidad al contar historias o responder a los cuestionamientos siempre lo lleva a estar en la mira de todos, como ocurrió este fin de semana. Y es que el conductor de "Miembros al aire" se sinceró sobre su vida privada y no dudó en contar que su novia Paola Dalay no soporta a Mau Nieto.

Paola Dalay y el hijo de Victoria Ruffo están por convertirse en papás de una bebita a la que llamarán Tessa, y es por ello que México entero tiene los ojos puestos sobre ellos y lo que comparten como pareja siempre da de qué hablar. En una nueva muestra de lo que viven alejados de las cámaras, el conductor reveló por qué a su pareja no le agrada ni un poquito el comediante.

Los comediantes son muy cercanos. (Foto: IG @jose_eduardo92)

José Eduardo Derbez cuenta que dejó a Paola Dalay por irse de fiesta con Mau Nieto

En una dinámica de preguntas, el también hijo de Eugenio Derbez recordó que en una ocasión, cuando ya estaba acostado se le antojó ir por comida japonesa y Paola Dalay se ofreció a viajar desde otro estado para acompañarlo a un restaurante y después tener un plan tranquilo de películas y palomitas. Pero todo se descontroló cuando en el lugar los famosos se encontraron a Mau Nieto.

Aunque se saludaron y aseguraron que cada uno iba a planes distintos a la hora de irse y despedirse del comediante, quien estaba en compañía de Jesús de Reik, todo cambió cuando Mau Nieto los invitó a sentarse con ellos a tomar algo, algo que molestó a la futura mamá. "Dos horas después dice Mau, Jesús vive a dos cuadras de aquí, su casa está muy cerquita y todos nos volteamos a ver", contó antes de recordar que éste último los invitó a seguir la reunión en privado.

Después aceptaron la invitación y al no acabarse, Paola Dalay confrontó a José Eduardo, por lo que le dijo: "ya me voy a Toluca de regreso", aunque él lo intentó impedir para así cumplir con su plan romántico, después ofreció a su chofer para que la llevara de regreso. Pero con el paso de las horas, la reunión se traspasó a casa del hermano de Ailinn Derbez, algo que no terminó hasta las cinco de la madrugada del día siguiente.

Pese a esta historia, todo parece indicar que existe una buena relación entre todos. (Foto: IG @jose_eduardo92)

"Ya mi vieja cada vez que vamos a comer le digo de broma: 'ahí está Mau Nieto' y me pone una cara de 'no'", concluyó su historia.

José Eduardo Derbez contó esta divertida anécdota a sus amigos y compañeros de "Miembros al aire", si después de leer sus declaraciones, aquí te compartimos el video para que lo disfrutes. Puedes ver y escuchar sus comentarios a partir del minuto 00:44.