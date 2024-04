Jacky Bracamontes se confiesa y revela qué actor le reclamó por comer ajo antes de besarlo

Aunque hace años se alejó de las telenovelas, Jacky Bracamontes realizó una dinámica con su amigo Hectorín, a quien le respondió preguntas acerca de su carrera como actriz. La exreina de belleza incluso grabó un video, mientras conducía un carrito de golf, lo que hizo que la actividad fuera más divertida. Al confesarse, la conductora tapatía reveló que un compañero le reclamó por un detalle bastante peculiar.

Durante la charla, la exconductora de “Netas Divinas” expuso varias anécdotas curiosas que le sucedieron cuando trabajó como actriz. La que más llamó la atención es con respectó al actor que la exhibió, ya que le dijo que se dio cuenta de que lo besó después de comer ajo.

Sigue leyendo:

A Paola Rojas no la frena ni la enfermedad y se luce con su look tie dye, reviviendo la moda hippie

¡Thalía celebra al doble! Hoy es su Día Internacional y se presentará en los Latin American Music Awards

Las grabaciones de “Heridas de amor” le dejaron varias anécdotas a Jacky Bracamontes, expuso en un video. Foto: Televisa.

Jacky Bracamontes y su beso con sabor a ajo

“Un beso que haya sido incómodo o que no te haya gustado”, le cuestionó Hectorín a Jacky Bracamontes, quien entre risas recordó que durante las grabaciones de la telenovela “Heridas de amor” 2006 hubo una situación peculiar con el actor le dio vida al villano de la historia, Sergio Sendel.

“No, pero no fue incómodo, pero Sergio Sendel, que era el villano de ‘Heridas de amor’, una vez que nos tocó darnos un beso, me dice ‘comiste ajo, ¿verdad?’”, expuso la tapatía, de 44 años, quien expresó “y lo peor es que sí había comido ajo”. A pesar de esto, la actriz destacó que se lavó los dientes 10 veces, pero el olor de ajo “no sale” y por eso les recomendó a las personas no dar un beso si antes ya comieron ajo.

Una de ellas es que besó a Sergio Sendel después de comer ajo. Foto: Televisa.

Además de esta anécdota, Jacky Bracamontes externó que, siempre durante las grabaciones de “Heridas de amor”, sucedió algo más que la puso en evidencia: comió tanto chile Tabasco que tuvo malestar estomacal, lo que provocó que frenaran las jornadas de trabajo. Aunque se tratan de situaciones particulares, la actriz de “Sortilegio” las recordó con cariño, lo que fascinó a sus seguidores, quienes comentaron “qué graciosa eres, Jacky” y “excelente actriz”.