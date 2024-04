Clovis abandona LCDLF4 y expone traición de Lupillo Rivera: "Fue un capricho de un niño de 52 años"

"La Casa de los Famosos 4" no para de dar emociones y controversias. Con la figura de Lupillo Rivera como un líder absoluto de todo lo que acontece ahí, la última jugada del Toro del Corrido fue la salida de Clovis, el integrante más divertido del reality, mismo que se ganó el cariño y reconocimiento del público en las redes sociales.

Con la eliminación de Clovis, Lupillo Rivera celebró a lo grande la partida de su "amigo", ese con el que compartió muchas pláticas y al cual le profesó cariño incondicional para luego traicionarlo y mostrar así sus verdaderas intenciones dentro del programa.

A un mes de que termine el programa, el mismo Lupillo Rivera dio a conocer que se presentará en la Arena CDMX en el mes de junio, evento que causó rechazo entre la gente en redes sociales.

Con esto en el presente de LCDLF4, Clovis salió y dio una entrevista a Jimena, la conductora del reality, a quien le expresó qué pensaba de Lupillo Rivera.

Clovis salió de "La Casa de los Famosos 4" y de inmediato fue entrevistado por Jimena, la conductora del programa. Ante esto, sentenció cómo se sentía y qué pensaba de la traición de Lupillo Rivera.

"Primero que nada estoy en shock todavía. No sé por qué estoy aquí, yo creo mi ciclo ya se tuvo que terminar di todo de mí desde el primer día y estoy agradecido con el público y toda la gente que me apoyó".

Ante eso, remató:

Con el mismo tesón, Clovis expresó que Lupillo fue un cobarde al no enfrentarlo a él o a Romeh.

"El posicionamiento de Lupillo, definitivamente, no me lo esperaba. Yo esperaba que viniera frente a mí o frente a Romeh para decirnos las cosas, para eso son los posicionamientos y no para escudarse atrás de alguien", manifestó.

Ante esto, recordó las charlas que tenía con él sobre el tema de Ari, por lo que reflexionó:

Sin rencor por nadie y aceptando que el perdón a Maripily fue lo mejor, Clovis disfrutó de su aporte a "La Casa de los Famosos 4". Por lo tanto y para culminar, aceptó estar profundamente enamorado de Aleska y por ello la esperará.

"Yo a Aleska la adoro, la quiero un montón y se lo dije estos días yo me enamoré de ella y aquí afuera la voy a esperar y voy a seguir luchando por ese amor. Mucha gente me va a juzgar y no me importa, le dije que la amaba y lo siento. Yo me imagino que quedó triste, devastada, llorando, porque varias veces me dijo que tiene un sentimiento bonito hacia mí".