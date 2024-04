Geraldine Bazán olvida apagar su micrófono al ir al baño en La Casa de los Famosos: "Su momento más humilde"

Aunque Geraldine Bazán se sumó a los participantes de "La Casa de los Famosos 4" a mediados de marzo al instante se ganó el cariño del público gracias a su simpatía y autenticidad, pero esto no evitó que fuera blanco de los internautas por un bochornoso momento cuando entró al baño y olvidó apagar su micrófono ocasionando que se escuchara todo lo que pasó al interior.

Geraldine Bazán olvida apagar su micrófono

La actriz, de 41 años, ha dado de qué hablar en el reality show por las rivalidades que ha tratado de evitar y los rumores de romance con Lupillo Rivera. Sin embargo, su reciente incidente en el baño la convirtió en blanco de burlas a través de redes sociales, pues entró al sanitario con el micrófono encendido y debido a la transmisión 24/7 del programa fue posible escuchar todo lo que ocurrió adentro.

“Muy güera y todo, pero también se desinfla”, “Se tira de cabeza como si se hubiera echado unos de tripa”, “Se oye demasiado apretado eso”, “Y ese será su mayor contenido”, “Y retiemble en sus centros la tierra”, “Hasta acá me llegó el olor a bombones”, “Ya tan si quiera hizo ruido”, “Que pena” y “Prefiero perder un amigo que una tripa”, fueron algunos de los comentarios.

Polémicas de Geraldine Bazán en LCDLF4

Geraldine Bazán ha generado gran controversia en el program por su explosivas declaraciones relacionadas con su vida privada, como aquella en la que habla de la infidelidad de su exesposo, Gabriel Soto, con la actriz rusa Irina Baeva y que después él mismo habría repetido con su compañera de escena Sara Corrales.

Al respecto, la actriz colombiana se mostró molesta y se negó a responder ante la prensa: "No voy hablar del tema porque está completamente muerto y no me corresponde. Me acabo de enterar de la situación por ustedes, la verdad. Es que a mí mi público me quiere muchísimo, me apoya muchísimo. Yo creo que tenemos una relación muy cercana con los fans, y una relación de mucha sinceridad y de mucho apoyo, eso lo valoro muchísimo".