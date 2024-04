Mía Rubín cumple 19 años y Andrea Legarreta la sorprende con bonito mensaje: "anhelaba con toda mi alma ser mamá"

¡Estamos de manteles largos!, pues este 22 de abril es el cumpleaños de la cantante Mía Rubín, quien con su increíble voz, así como carisma único ha logrado conectar con el público y de la misma manera que sus padres, Andrea Legarreta y Erik Rubín, tiene todas las posibilidades de no hacer más que crecer, siempre con su talento y pese a las críticas de ser una "nepo baby". Y hoy su mamá refrendó lo anterior con un bonito mensaje en el que le hizo saber que está orgullosa de su hija mayor.

Andrea Legarreta sorprende a Mía Rubín con tiernas palabras por su cumpleaños 19

La mañana de este lunes, la conductora de "Hoy" usó su cuenta oficial de Instagram para mandarle un mensaje a su primogénita, quien actualmente se encuentra conquistando al público en "Juego de Voces". En las palabras que le dedicó, Andrea Legarreta destacó que uno de sus sueños más grandes de la vida era el convertirse en madre, algo que se le cumplió el 22 de abril de 2005 cuando nació la hoy cantante, y después el 5 de enero de 2007 con el nacimiento de Nina.

Así la celebró en su cumpleaños 19. (Foto: IG @andrealegarreta)

"19!!! Wooooow amorcito!!! El tiempo vuela princesa!!! Anhelaba con toda mi alma y corazón ser mamá y Dios me premió primero con una chiquita hermosa de dos tesoros que me dio!!", fueron las primeras palabras con las que la ex de Erik Rubín celebró este día tan importante como este.

En esta publicación que rápidamente le dejó miles de me gustas, la madre y actriz le dejó en claro a su hija las cualidades que la hacen única, eso sin mencionar lo mucho que admira su lado trabajador, mismo que viene de sangre por sus dos papás. "Dulce, amable, amorosa, apapachona, luchona, talentosa, perseverante, trabajadora, apasionada de la vida, gran hija y maravillosa hermana!! Deseo desde lo más profundo de mi alma Dios te cuide y proteja siempre", indicó.

Los fans aplaudieron el post. (Foto: IG @andrealegarreta)

Finalmente, Andrea Legarreta le reiteró su apoyo total a su hija mayor, no sin antes desearle que la vida la siga llenando de éxitos y logros; mientras que en un sinceramiento del que pocas veces se ve, añadió lo orgullosa que se encuentra de ser mamá de la gran Mía Rubín.

"Recuerda que conmigo siempre podrás contar amor, en tus alegrías y en las pruebas de la vida, juntas y de la mano… Que cumplas todos los anhelos de tu corazón y tengas todo lo hermoso que mereces, porque mereces todo lo bonito de la vida NO LO DUDES JAMÁS!!! Feliz vida amor precioso!! Soy muy feliz y orgullosa de ser tu mamá!!! Felices 19!! A exprimir la vida con todo!! @miarubinlega te amooo infinito!!", concluye el mensaje de la conductora.