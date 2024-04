Maryfer Centeno analiza comportamiento de Adrián Di Monte: “él parece sentirse la víctima”

¿Qué dijo la grafóloga sobre Adrian Di Monte? IG @adriandimonte // FB Maryfer Centeno

A lo largo de los últimos meses, los nombres de Sandra Itzel y Adrián Di Monte se han convertido en tendencia en las diversas rede sociales, pues los famosos han protagonizado una polémica separación en la que existen acusaciones de violencia de género ejercida por el actor hacia la vocalista de “La Sonora Dinamita”.

Debido a lo anterior es que Sandra Itzel ha publicado diversas pruebas del maltrato que recibió por parte de su ex pareja sentimental, sin embargo, en los recientes días la cantante denunció de manera pública que el cubano irrumpió en su propiedad de manera ilegal, ante esto él respondió y ha dado algunas entrevistas, debido a lo anterior es que Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal del histrión.

Fue a través de sus redes sociales que la experta en grafología analizó el comportamiento del actor de “El Maleficio”, cuando éste dio una entrevista para el espacio de Radio Fórmula en donde habla de su ex pareja Sandra Itzel.

En esta entrevista, el actor de origen cubano pide a la cantante mexicana firmar el acta de divorcio, sin embargo, de acuerdo con Centeno, éste en todo momento parece estar muy estresado y nervioso.

“Es una expresión donde incluso, vean como aprieta los labios del estrés que está sintiendo, ve como mueve las manos del nerviosismo, de la ansiedad, de ‘yo no quiero estar aquí, no me interesa’... una mirada de enojo de furia, como baja la mirada y se ve totalmente evasivo cuando dicen el nombre de Sandra Itzel”, comenzó a explicar Centeno.