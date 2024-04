Yolanda Andrade sufre fuerte recaída en su salud, culpan a la brujería: "Está rarísimo, existe el mal"

Yolanda Andrade vuelve a encender las alarmas por su estado de salud ante una fuerte recaída que sufrió recientemente por la que tiene problemas en su ojo. Montserrat Oliver detalló que su compañera de escena experimenta fuertes dolores de cabeza por los que, incluso, la luz le genera malestar y por ello también tiene dificultades para hablar.

Yolanda Andrade sufre recaída

“Me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz y no, no me siento bien”, dijo Yolanda Andrade en un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube. Junto a ella se mantuvo Montserrat Oliver que dio detalles sobre la salud de su compañera al revelar los fuertes dolores que sufre pese al tratamiento al que se ha sometido desde hace un año tras sufrir un aneurisma cerebral.

Sigue leyendo:

Grettell Valdez alerta a sus fans por problemas de salud: "este virus me está matando"

Dulce pierde un riñón tras someterse a cirugía para extirparle un tumor

“A veces la migraña con el ojo, que la hace llorar, llorar, y que no puede ver la luz, es que le da durísimo. Dice que de repente está dormida y haz de cuenta que llega alguien con un picahielo y se lo entierra en el ojo, así de fuerte es el dolor. Está horrible, lleva un año en tratamiento y ya de repente no le pasa, en un mes le pasó tres veces y ahorita en una noche tres, entonces está rarísimo”, explicó.

¿Culpan a la brujería?

Al cuestionarla sobre la posibilidad de que Yolanda Andrade sea blanco de un trabajo de brujería, Oliver indicó que no ha descarto esa posibilidad debido a las complicaciones que sigue presentando la conductora. Sin embargo, la presentadora se ha refugiado en la religión ante lo que ha ocurrido con su salud.

“Ya lleva un año de tratamiento y de repente en un anoche le pasa tres veces, está rarísimo. Dicen que sí existe esto, así como existe el bien, existe el mal. Yo siento que el karma se regresa, si hemos llegado a pensar que es lo que le pasa a Yolanda, ella se está atendiendo con los mejores médicos y está protegida en todos los sentidos, incluso trae un detente, ella es un devota de la Virgen y Diosito”, expresó la conductora.