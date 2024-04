Salma Hayek irradia juventud con bikini azul estampado, mientras su familia le arruina la "selfie"

Salma Hayek es una de las famosas mexicanas que representa éxito, belleza y talento. La actriz no sólo ha demostrado su talento en el mundo del cine, sino que también lo hizo a través las redes sociales. En esta ocasión compartió en Instagram unas fotos donde deja claro que los años no le pasan encima, ya que irradia juventud en un bikini azul estampado. El problema fue que su familia no la dejó tomar la "selfie" en paz.

La protagonista de 'Casa Gucci' subió un álbum con tres fotos. En cada una intentó hacer una bonita para las redes sociales, pero gracias a su familia, dichas fotos no son como ella esperaba. En las "selfies" aparece haciendo caras debido a que algún integrante de su circulo cercano no la estaban molestando para que no la foto no fuera como ella esperaba.

Salma Hayek intentando hacerse una selfie en bikini (Instagram: @salmahayek)

Las selfies de Salma Hayek donde irradia juventud

La veracruzana compartió tres fotos donde se muestra con un bikini azul estampado. En dichas postales se puede ver que no tiene una sola arruga, además de mostrarse al natural, ya que no porta ni una sola gota de maquillaje. Lo curioso es que su familia no la dejó subir la foto como ella quería debido a que estaban echándole agua a la cara para que hiciera gestos y no pudiera sonreír.

En las postales aparece subiendo unas escalera que podrán ser de un bote o de una alberca. Lo importante fue que Salma no quedó contenta con el resultado de las "selfies", pero, a pesar de eso, decidió subir las como una publicación de Instagram. El mensaje para dicha publicación fue: "Cuando tu familia no te deja tomar una selfie en bikini en paz".

Familia de Salma Hayek le tira agua en la cara mientras intenta hacerse una selfie (Instagram: @salmahayek)

La reacción de la gente

Después de publicar las tres fotos donde buscó salir perfecta, pero su familia no la dejó, causó buena reacción entre sus seguidores, ya que en tan solo una hora logró recabar más de 250 mil likes y muchos comentarios donde le reconocen la belleza y lo mucho que la quieren. Entre las publicaciones se encuentran algunas caritas con corazones, así como mensajes donde le recuerdan que es hermosa.

Tercer intento de Salma por tomarse una selfie en bikini azul (Instagram: @salmahayek)

A pesar de las constantes publicaciones de Salma en el mar, la actriz todavía no revela donde está disfrutando de estos días a la orilla del océano. Lo que sí es que está dejando claro que disfruta en demasía del tiempo en familia, aunque no la dejen tomar fotos, así como del tiempo fuera de los sets de grabaciones.