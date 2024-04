"No era un avión": JBalvin capta objeto volador en el cielo | VIDEO

J Balvin sorprendió a sus seguidores hace unos momentos después de compartir un video que ha causado asombro entre sus seguidores. Las imágenes que se observan en el clip fueron grabadas por alguien que estaba con el intérprete, sin embargo, al final de la grabación se observa que ahí se encuentra el cantante y está bastante asombrado.

Junto al video, el reguetonero escribió que siempre ha creído que hay vida en otro planeta y que no creía que se tratara de un avión, pues se encontraba observando algo que nunca había visto antes y estaba totalmente impactado. Al parecer fue captado este año aunque no especifica qué día ni dónde lo vio.

En la grabación que compartió en su perfil de Instagram se observan los segundos en los que aparece un objeto muy extraño sobrevolando el cielo. Aquella nave se observa con forma triangular y por unos instantes no se mueve y permanece en el mismo lugar como si estuviera flotando.

"No tengo como explicar que putas es esto , pero siempre he creído que hay vida en otro planetas esta vaina no era un avión , ni nada que haya visto antes. PD: video de celular del 2024", escribió.