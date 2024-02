J Balvin: muere tierno integrante de su familia y lo despide con un mensaje desgarrador en redes

J Balvin dejó de lado la polémica en redes sociales para compartir un tierno mensaje con el que dio el último adiós a un querido integrante de su familia, algo por lo que recibió muestras de apoyo de otras celebridades y de sus seguidores. Se trata de su perrito Enzo, que fue su mascota por 14 años y lo acompañó en todo momento en su camino al éxito, por lo que no dudó en dedicarle emotivas palabras junto a una serie de fotografías.

J Balvin dedica tierno mensaje a su mascota

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Mi gente” compartió algunas imágenes de su mascota desde que era pequeño hasta que éste envejeció sin dejar de lado instantes graciosos que protagonizó Enzo. Junto éstas una emotivo mensaje con el que le agradece el tiempo juntos y se despide de una manera tierna.

J Balvin dedica tierno mensaje a su mascota. Foto: IG @jbalvin

“Enzo llegó a mi vida a ponerle color, fueron 14 años en los que me dio el privilegio de tenerlo cerca, de verme crecer, caer y subir. Empezó siendo mi hijo y terminó siendo mi abuelo, ya sabemos que sus años cuentan diferente por eso sólo me dio sabiduría; me enseñó cómo aprender a guardar silencio y saber escoger mis batallas, la lealtad y la magestusidad de vivir al servicio, como siempre lo hizo conmigo, mi familia y mis amigos. Ya no estás en este plano físico pero tu energía está con nosotros. ¡El cielo está de fiesta, estoy seguro!”, compartió el también productor colombiano.

Muestras de cariño para J Balvin

La cantante Paulina Rubio, Greeicy y Yandel fueron algunos de los artistas que externaron su cariño a José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila del cantante, a través de redes sociales junto a los de fanáticos que dijeron reconocer su dolor debido a que también sufrieron la muerte de sus mascotas.

“Lo son todo”, “Es la parte más triste de tener mascotas, uno los sufre mucho” “Enzo me hizo llorar y mucho. Ellos no quieren irse porque son tan tan incondicionales que piensan que la misión de cuidar, proteger y acompañar es para toda la eternidad en este plano físico”, “Sólo los que hemos perdido un fiel amigo de cuatro patas sabemos el dolor que sientes” y “Como duele perder a su mascota, es perder un integrante de la familia”, fueron algunos de los comentarios.