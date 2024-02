Hombre escucha hablar a su perra y sale corriendo del miedo, todo quedó grabado en VIDEO

Las creepypastas del Internet nos han dejado los momentos más escalofriantes como ocurrió hace ya algunos años cuando se viralizó la historia de un perro que comía cereal con cuchara, así como de otros lomitos que caminan a dos patas y abren puertas; sin embargo, ninguna de estas historias había quedado tan clara como la que recientemente se hizo viral en TikTok y que causó que un hombre saliera corriendo.

A través de TikTok se volvió viral un video de escasos segundos que ya está dando mucho de qué hablar, pues una perra que se encontraba recostada en el sofá asustó a su dueño tras emitir un ladrido que sonó exactamente como si estuviera hablando. La breve palabra que el animal de cuatro patas habría dicho fue "hola" y ante ello el internet estalló de miedo y humor.

Sigue leyendo:

La sencilla pregunta con la que Elmo destapó todo una crisis depresiva en los usuarios de Twitter

En la grabación tomada por la cámara de seguridad al interior de una casa se ve todo en blanco y negro cuando de pronto el hombre bajó a la cocina ubicada en la planta baja de su hogar, en medio de la madrugada, por algo que llevaba en las manos; sin embargo, mientras iba de regreso se escuchó el ladrido de su mascota que incluso en la grabación se escucha como "Hola". El momento lo dejó asustado por completo y no dudó en salir corriendo.

Además de irse corriendo de la sala, grita por ayuda a quien lo esperaba en el cuarto de arriba, aunque la linda perrita también lo siguió, un toque que sin duda hizo más terrorífico el momento. Asimismo, se observa que otro perrito que se encotnraba allí corre en dirección contraria; hasta el momento el hombre no ha compartido más detalles de este peculiar hecho que ya es viral en TikTok.

Por supuesto, ha generado todo tipo de comentarios y además de los que apoyan al sujeto, los más escépticos aseguraron que fue un ladrido o un bostezo del animal, por lo que se escuchó como si en realidad hubiera hablado. A pesar de ello, se leen distintas opiniones como:

"El perro nomás bostezó, yo creo", "jajaja, cómo huye de su propio perro", "el perrito: pero por qué corremos", "yo me hubiera orinado del miedo" y "el perro: no le digas, no le digas".