Jackie Chan responde a fans preocupados por apariencia al lucir “más viejo”: “Aprecio cada momento”

Jackie Chan es una de las grandes figuras del cine en Hollywood y ha marcado generaciones con sus películas, por ello, fanáticos no dudaron en externar su preocupación luego de la última aparición pública del actor en la que, señalaron, luce “más viejo”. Ante la controversia que se generó, el también director compartió un mensaje donde habla de su estado de salud y el motivo de su apariencia en aquel momento.

Jackie Chan preocupa a fanáticos

En la fotografía que se hizo viral en redes sociales, se observa a Jackie Chan en lo que parece una conferencia de prensa usando un elegante traje negro que combinó con tenis para mayor comodidad. Lo que llamó la atención fue su cabellera, pues luce con canas en abundancia al igual que su barba y bigote dando una apariencia de mayor edad.

Sigue leyendo:

Irán Castillo, ¿la nueva Tatiana? La actriz recibe fuertes críticas por su nueva faceta: “Retírate con dignidad”

Lyn May responde a hater tras recibir como comentario: "hay que saber cuándo retirarse"

Jackie Chan preocupa a sus fans por foto en la que luce "más viejo". Foto: X

@everymovieplug

Suscribirse

Al respecto, el actor respondió con un mensaje en su cuenta de Instagram en el que detalla que su look con canas es parte de su papel para una nueva película: “El personaje me obliga a tener el pelo blanco, barba blanca y parecer viejo. A lo largo de los años, siempre he estado dispuesto a probar cosas nuevas para una película, sin importar si es un truco desafiante o una aparición avanzada”.

Responde a preocupación por su apariencia

El actor celebró recientemente su cumpleaños 70 y esto le generó un gran shock -tal y como él mismo lo reveló-, pero también fue un momento de reflexión en el que se mostró agradecido por poder continuar trabajando debido al riesgo que implica ser un doble de acción: “La segunda cosa que me vendría a la mente es un dicho que mi hermano mayor, Sammo Hung, dijo una vez: ‘Ser capaz de envejecer es algo afortunado’”.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para que todo el mundo se entere, ¡no te preocupes! (…) He estado en el negocio del entretenimiento durante 62 años y aprecio cada momento porque tengo suerte de seguir filmando hoy. Recientemente mi personal ha estado revisando mis archivos de fotos y han encontrado tantas fotos memorables. He seleccionado algunos para publicar con este mensaje. Mirar estas fotos me trae tantos buenos recuerdos. Todo lo que puedo decir es: Me encanta hacer películas y los amo a todos”, se lee en el mensaje compartido por Jackie Chan.