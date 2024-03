Camilo sabía que iba a ser criticado por llamar "Amaranto" a su segundo bebé: "la gente nos va a tirar piedras"

Una de las parejas favoritas de los últimos años es la que conforman los cantantes Evaluna Montaner y Camilo, quienes desde hace tiempo han compartido con sus seguidores su inmenso amor, pese a que algunos los señalan de ser tóxicos, ellos hacen oídos sordos a las críticas.

Y es que, para los cantantes, las críticas que reciben en redes sociales les han dañado por lo menos en alguna ocasión su día, es por eso que ahora tratan de no enfocarse en lo que les dicen los demás, tal y como ocurrió recientemente cuando revelaron cómo se llamará su segundo hijo.

Esperan a Amaranto.

Durante su participación en el podcast “Adolescente”, el intérprete de temas como “Ropa Cara” habló de cómo sobrelleva los malos comentarios en contra de su relación, así como de los peculiares nombres que ha decidido ponerle a sus hijos.

Y es que, hace algunos días, Camilo y su esposa Evaluna compartieron con sus seguidores que se encuentran esperando a su segundo bebé a quien han decidido llamar Amaranto.

Esperan con ansias a Amaranto

Luego de revelar que el nombre de su segundo hijo lo eligieron por que les gusta mucho, pero también sabía que al compartirlo públicamente iban a recibir fuertes críticas y los cuestionarían el por qué elegir ese nombre.

“Yo ya sabía, dije: ‘vamos a anunciar que se va a llamar Amaranto y no vamos a leer comentarios’, no los vamos a leer porque la gente nos va a tirar piedras de: ‘¿por qué se llama Amaranto y por qué y por qué y por qué?’...”, dijo Camilo.

En esta misma plática, el intérprete de temas como “Plis” y “Gordo”, entre otras más asegura que no tiene problema con que le digan cosas o que lo critiquen, sin embargo, él trata de blindarse para que no le afecte en su día a día.

"Todo el mundo siente que tiene autoridad de meterse en un montón de cosas y todo bien que lo hagan, pero yo necesito cuidar de mi interioridad mientras pasan todas esas cosas porque las veces que yo he dejado que esos tomates me peguen en la cara yo he perdido muchos días de paz y eso no te lo devuelve nadie jamás”, aseguró Camilo.