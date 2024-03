Alfredo Olivas expone a fanática por ponerse el sombrero al revés, ¿cuál es la forma correcta de llevarlo?

El pasado fin de semana, Julión Álvarez y Alfredito Olivas se presentaron con su tour “Prófugos del anexo” en San Luis Potosí con un éxito rotundo como las demás presentaciones que han tenido a lo largo de este 2024.

Y es que, “Prófugos del anexo” es uno de los tours más esperados a lo largo de este año, y aunque los protagonistas de éste revelaron que serán pocas las fechas, esperan que visiten la mayoría de los Estados de nuestro país. Fue durante el evento del fin de semana pasado que Alfredo Olivas se hizo viral por exponer a una de sus seguidoras que portó mal el sombrero durante todo el concierto.

IG @alfredoolivasofficial

En redes sociales se ha viralizado el momento exacto en el que el intérprete de “El Paciente” se dirige a una mujer que está entre el público, de quien hasta el momento se desconoce su identidad, y le agradece primero que nada todo el cariño y los besos que le mandó a lo largo del concierto.

“Mi niña, a ella, la que me está lanzando besos, pero hay una cosa puntualmente y quiero decirte mi amor y es con mucho cariño y no te quiero exhibir, es más me voy a voltear para allá…” comenzó a decir Alfredo Olivas