Bárbara de Regil revela que un productor casado la acosó: "se me aventó a los besos"

Bárbara de Regil se sinceró al revelar que hace algunos años fue víctima de acoso sexual por parte de un productor. La actriz indicó que el hombre la quiso besar sin su consentimiento y que además estaba casado, sin embargo, nunca lo denunció debido a que el personaje es una importante en la industria del entretenimiento.

A unos días de que se conmemore el Día de la Mujer y a pesar de sus polémicas declaraciones sobre el género, la protagonista de "Lalola" levantó la voz para dar a conocer su experiencia con un reconocido productor, del cual no quiso revelar en nombre, ya que apuntó que es una persona importante en el medio artístico.

Bárbara de Regil revela que un productor la acosó

Durante un encuentro con la prensa, Bárbara de Regil recordó que hace algunos años tuvo una mala experiencia con un productor, pues este la hizo sentir vulnerable cuando intentó besarla.

“Por ser mujer, me he sentido como expuesta con algún productor, por ahí, en algún momento, hace muchos años, que sí dije: ‘¡Qué canijo hombre!’... Se me aventó a los besos, nada más… y casado”, contó a los medios la protagonista de "Rosario Tijeras", quien aseguró que hubo represalias, pues ya no tuvo proyectos por una temporada.

“Me eché para atrás y dije: ‘¿qué está pasando?’, y me fui, ya no me contrataron. Yo, en ese momento, no sé por qué no le metí uno (golpe)”, dijo la actriz, de 36 años.

Bárbara de Regil no quiso dar el nombre del productor IG @barbaraderegil

¿Quién fue el productor que acosó a Bárbara de Regil?

En la entrevista los periodistas de espectáculos le preguntaron a la actriz sobre la identidad del sujeto que la acosó, sin embargo, De Regil manifestó que no lo revelaría el nombre, ya que es una persona muy importante: “Jamás lo haría público porque es muy famoso”, dijo para terminar con el tema y centrarse en lo bien que le ha ido con "Lalola".