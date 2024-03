Bárbara de Regil desata la polémica al decir que "el peor enemigo de una mujer es otra mujer"

En el marco del 8 de marzo, Bárbara de Regil opinó sobre el Día de la Mujer y aprovechó para revelar que sus peores enemigos han sido otras mujeres. La actriz fue contundente al señalar que en su vida ha tenido más enfrentamientos con sus congéneres.

En anteriores ocasiones, Bárbara ha mostrado su apoyo hacia el movimiento feminista en México, por lo que también está a favor de que algunas mujeres salgan a luchar por sus derechos, sobre todo aquellas que han perdido a otra mujer, pues destacó que esta es una forma de frenar la violencia y exigir derechos.

Durante una entrevista, la actriz de “Rosario Tijeras” señaló que le ha costado trabajo aceptar que sus peores enemigos han sido otras mujeres y no hombres, pues asegura que a ellos no les interesa ser “juzgones” ni “criticones”, mientras que indicó que algunas mujeres solo buscan destruir a otras.

Barbara asegura que ella es su propio amuleto para las envidias, pues cree que las personas le dan fuerza a lo que creen y ella no le da fuerza a nadie, por lo que cree que no es indispensable usar un amuleto de protección.

“No necesito cosita roja, ni amuleto de la suerte (...) cuando a mí me dan que la pulserita que el mal de ojo, a mi no me den nada, no a mí me la ‘pelan’. Tu le das fuerza a lo que tú crees”, dijo.