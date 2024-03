Sergio Mayer revela por qué en su casa no se habla de Luis Miguel, el ex de su esposa, Issabela Camil

Nuevamente el modelo y actor, Sergio Mayer se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que fue cuestionado sobre el cantante, Luis Miguel, exnovio de su esposa, la actriz, Issabela Camil.

A pesar de que la relación entre Luis Miguel e Issabela Camil ocurrió hace varios años, Sergio Mayer se tomó unos minutos para hablar sobre ella y destapó el motivo por el que no toca ese tema con su esposa. Las declaraciones del exintegrante de "Garibaldi" no pasaron desapercibidas para nadie.

En la reciente transmisión del programa "La Mesa Caliente", Sergio Mayer, uno de los famosos más polémicos en México, presentó su nuevo libro. Fue en ese momento donde las conductoras lo cuestionaron sobre Luis Miguel y la relación que tuvo con Issabela Camil.

Resulta que una de las conductoras del programa de espectáculos le preguntó si en el libro hablaba del cantante conocido como "El Sol de México". Ante esto, Sergio Mayer dijo que no, pero explicó los motivos que lo llevaron a tomar esa importante decisión.

Sin guardarse nada el finalista de "La Casa de los Famosos México" dijo que en su casa no se habla de Luis Miguel. El también cantante reveló que a su esposa, Isabella Camil no le interesa hablar de eso y mucho menos a él.

"No, no es un tema que platiquemos en la casa. Si a mi mujer no le interesa hablar de eso, mucho menos lo voy hablar yo", contó.