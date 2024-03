¿De qué murió Mateo, el sobrino de Andrea Legarreta?

La conductora Andrea Legarreta y su familia están en un mal momento, luego de que falleció su sobrino Mateo, quien sólo tenía 14 años; el pasado 20 de marzo tuvo un accidente de motocicleta y estuvo hospitalizado y tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia por una hemorragia cerebral y desafortunadamente no pudo recuperarse.

¿De qué murió el sobrino de Andrea Legarreta?

Según reportó la madre del menor, Valentina Martínez, Mateo había sido trasladado vía aérea al Children’s Hospital en Houston, Texas, donde intentaron salvarle la vida. La noticia de su muerte se dio a conocer el pasado 22 de marzo. El joven ya había enfrentado problemas de salud, en 2017 se informó que padecía aplásica, un padecimiento sanguíneo por el cual no podía producir células sanguíneas nuevas.

Seguidores y amigos de la conductora le mandaron mensajes de apoyo. Foto: @andrealegarreta / Instagram.

Te puede interesar:

La cantante Dulce se someterá a una operación para eliminar un tumor alojado en su riñón

"Mi propósito en la vida es verte feliz", Galilea Montijo presume la celebración por el cumpleaños 12 de su hijo

Andrea Legarreta se despide de Mateo

Luego de darlo a conocer, Legarreta aseguró que el pequeño ahora estaría con otros familiares, como Doña Chabela, madre de la conductora. "Estoy segura mi Chabelita que tanto te ama está contigo y que te habrás encontrado con tus amigos del hospital que se adelantaron cuando juntos luchaban hace años", dijo.

Los médicos hicieron todo por salvarlo. Foto: @andrealegarreta / Instagram.

"Llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de Guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría, amistad, juegos y risas… Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido… Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina (como me llamabas) que felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso… Tan sólo 14 años!! … Dios… Sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo", agregó en Instagram.