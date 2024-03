Andrea Legarreta se despide de su sobrino Mateo con un desgarrador mensaje: "es una terrible pesadilla"

Los últimos días nos han dejado terribles noticias en el mundo del espectáculos con distintos fallecimientos; sin embargo, uno de los más lamentables le ocurrió a Andrea Legarreta y a su familia, luego que se diera a conocer que murió su sobrino y ahijado Mateo, quien sólo tenía 14 años y que pasó sus últimos días en un hospital de Houston luego de sufrir un grave accidente en motocicleta al cual no logró sobrevivir.

Valentina Martínez, mamá del menor, fue quien confirmó la terrible noticia que consternó al mundo del espectáculo por la cercanía de los involucrados con la conductora de "Hoy" y porque desde hace ya varios días pidieron oraciones a través de redes sociales, mismas que se hicieron virales. Luego de darse a conocer la lamentable pérdida, la ex de Erik Rubín y sus hijas usaron las redes sociales para despedirse del pequeño.

El desgarrador mensaje con el que la actriz despidió a Mateo. (Foto: IG @andrealegarreta)

Andrea Legarreta comparte mensaje tras la muerte de su sobrino

Si bien la terrible noticia se dio a conocer este viernes 22 de marzo, fue en las últimas horas cuando el nombre de la actriz se robó los titulares por el desgarrador mensaje con el que se despidió de su sobrino Mateo, de quien también era madrina. En sus palabras de despedida, Legarreta no dudó en revelar el tierno apodo con el que él la llamaba y que era "Manina".

"Llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de Guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría, amistad, juegos y risas… Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido… Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina (como me llamabas) que felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso… Tan sólo 14 años!! … Dios… Sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo", se lee en su post de Instagram.

Erik Rubín también convivió con Mateo. (Foto: IG @andrealegarreta)

Además de agradecerle por las enseñanzas que Mateo le dejó a toda la familia, Andy, como la llaman de cariño, recordó que ahora él se reencontrará con otros familiares que también fallecieron, como es el caso de Doña Chabela, madre de la conductora. "Estoy segura mi Chabelita que tanto te ama está contigo y que te habrás encontrado con tus amigos del hospital que se adelantaron cuando juntos luchaban hace años".

"Aquí tus primas, primos, tíos y tías, estaremos con tus papis y hermanito… con tus abuelos… Honrando y celebrando tu vida y tratando de vivirla al máximo como tú lo hacías… Te amo siempre mi niño… Vuela alto… Tu manina…", concluye su mensaje.