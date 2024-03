Wendy asegura que ya no habla con Sergio Mayer: "no arreglamos el tema" | VIDEO

Lo que parecía ser una amistad que duraría por años, la del 'Team Infierno', poco a poco se va desvaneciendo. En esta ocasión fue Wendy la que volvió a dejar de qué hablar, al menos para los medios de comunicación, ya que confirmó que no se habla con Sergio Mayer. La ganadora de 'La Casa de los Famosos' aseguró que ya le dio vuelta a la página, pero que no lo odia.

Guevara atendió a los medios de comunicación a las afueras de Televisa San Ángel donde se le preguntó por el tema con Sergio Mayer y si ya se habían arreglado. La influencer aseguró que no se arreglaron, pero tampoco lo harán. Ella ya decidió darle vuelta a la página. Eso sí, no odia a Mayer, ni mucho menos.

Después de la polémica que se presentó entre Sergio y Wendy por un contrato que el actor no le quiso firmar, la integrante de el 'Team Infierno' fue cuestionada sobre el tema y si ya se habían arreglado. Guevara aseguró que no lo han arreglado, pero que tampoco lo odia porque ella también sabe ser una cule...

"Mira, no arreglamos el tema. Yo siempre he dicho que al señor lo respeto y no lo odio. No lo odio. Ya hablé de lo que sucedió y de lo que me sucedió. Yo tenía todo el derecho de hablarlo porque yo fui la que viví todo eso y tampoco digo 'Ay, fui la víctima el señor Mayer', tampoco porque también sé ser cule... Yo creo que ya le di vuelta a la página", dijo Wendy a los medios de comunicación.