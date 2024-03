Revelan a Nicola Porcella que en sus vidas pasadas ¡fue una mujer y se suicidó!

Desde que salió de La Casa de los Famosos México como uno de los triunfadores, Nicola Porcella sólo ha vivido momentos dulces. Una gira de presentaciones por todo el país. las grabaciones de una telenovela y campañas publicitarias, son algunas de las cosas que "El novio de México" disfruta desde el año pasado.

Como una figura pública, Nicola también suele ser tendencia en redes sociales, esas donde sus miles de fans aplauden cada cosa que hace, tal como sucedió hace poco cuando presumió su lujoso auto nuevo con un valor de varios millones de pesos.

Sumado a esto, Porcella se mantiene en controversias con esos besos que regala a sus amigas, tal como pasó con La Vecina, a la cual abrazó y le mostró su cariño.

Con esto en su pasado reciente, Nicola Porcella se dio tiempo en su programa ¡Qué buena hora! para recibir información valiosa sobre sus vidas pasadas y todo lo que padeció, algo que en esta vida actual le afecta.

Nicola tiene en Wendy a una de sus mejores amigas. Foto: Especial

Durante su programa ¡Qué buena hora!, Nicola habló sobre su adicción al trabajo, a no descansar y las razones de esto.

"Todo el mundo sabe que al salir me fue muy bien, tengo mucho trabajo, no duermo, trabajo 24/7 y hay personas que me dicen que le baje, que no estoy durmiendo más de 3 horas al día. Pero yo ya me caí, ya pasé momentos difíciles y en mi cabeza es que hasta no asegurar a mi familia, todos y no voy a parar así me tenga que pasar lo que me tenga que pasar. Las caídas te enseñan", expresó.