Nicandro Díaz: esta es la moto en la que se accidentó y perdió la vida el productor

El pasado lunes 18 de marzo se confirmó el lamentable fallecimiento del productor de telenovelas Nicandro Díaz, quien perdió la vida luego de sufrir un accidente mientras conducía una motocicleta junto con su novia en Cozumel.

El productor de 60 años de edad, recientemente había terminado con éxito las grabaciones de la que fue su última telenovela “Golpe de Suerte”, misma que protagonizaron Mayrin Villanueva y Eduardo Yañez, al productor le sobreviven sus hijos y su novia.

Sigue leyendo:

Nicandro Díaz: los famosos que murieron de manera inesperada tras participar en las telenovelas del productor

Muere el productor, Nicandro Díaz: ¿quién es su novia Mariana Robles?

Nicandro Díaz fue un gran productor de telenovelas

IG @nicandrodiazof

Filtran fotografías de la motocicleta en la que perdió la vida Nicandro Díaz

Luego de confirmarse la muerte del productor de telenovelas, muchos se cuestionaron qué es lo que le había sucedido pues se encontraba en perfectas condiciones de salud, por lo que inmediatamente comenzó a circular la información que Nicandro Díaz había sufrido un accidente.

Las primeras versiones de lo que le había ocurrido a Nicandro Díaz fue que el productor se encontraba pasando un rato agradable en una moto acuática, cuando sufrió el terrible accidente que lo llevó al nosocomio de manera inmediata.

Sin embargo, poco a poco ha salido más información respecto a lo que realmente sucedió la tarde del domingo 17 de marzo, pues se reveló que en realidad el productor se encontraba en compañía con su novia a bordo de una motocicleta pequeña (no acuática) y transitaban por la carretera cuando un animal se les atravesó en el camino y esto hizo perder el equilibrio a Díaz.

En esta ambulancia fue atendido el productor.

Foto: Esquema Cozumel

Fue así como, habrían terminado entre la maleza, al lugar del accidente llegaron los primeros auxilios y de acuerdo con la información que ya circula, la novia de Nicandro Díaz se encontraba a su lado y presentaba algunas heridas, ninguna de gravedad, a diferencia del productor.

Recientemente se han filtrado un par de imágenes de la motocicleta en la que viajaba el productor de telenovelas de 60 años de edad en la que perdió la vida, de acuerdo con lo que se puede apreciar, se trata de una motocicleta de bajo cilindraje, mismas que no alcanzan una gran velocidad.

Esta es la moto en la que perdió la vida

Foto: Esquema Cozumel

¿En dónde será velado Nicandro Díaz?

Aunque es poca la información que se sabe al respecto, el cuerpo del productor de telenovelas aún no ha llegado a la CDMX, pues su novia al no ser un familiar directo no tiene la autorización para que le fuera entregado.

Por tal razón es que no se ha dado más información sobre el último adiós a Nicandro Díaz, sin embargo, la periodista Ana Maria Alvarado compartió que en Televisa se le hará un homenaje y una misa de cuerpo presente a puerta cerrada.