Mariana González se retracta, niega tener una relación abierta con Vicente Fernández Jr.

“La Casa de los Famosos” ha destapado secretos de sus participantes que generan gran controversia en el exterior, tal y como ocurrió con Mariana González que reveló tener una relación abierta con Vicente Fernández Jr. A su salida del reality show, la modelo señaló que todo se trató de un malentendido y negó que el acuerdo sea de esa manera en su matrimonio, aunque bromeó con la posibilidad de que suceda.

Mariana González niega relación abierta

En un encuentro con los medios retomado por el programa “Hoy Día”, la también influencer fue cuestionada sobre sus declaraciones en el reality show y entre risas aclaró que no tiene una relación abierta. Explicó que se refería a la comunicación y forma de pensar de su esposo, sobre quien existen rumores de que sería sumamente celoso con sus parejas.

Sigue leyendo:

Mariana González revela que invitó a sus exnovios a su boda con Vicente Fernández Jr: "fueron varios"

VIDEO: Así suena “Cobijas ajenas” la canción de Alejandro Fernández y Alfredo Olivas con la que calientan los corazones tristes

“Platicando, la verdad la palabra fue equivocada. Yo trataba de decir que una relación abierta es que no es celoso, porque se dijo mucho que decían que era un ‘enfermo de celos’ que ‘por eso se ha divorciado’ y yo dije: ‘No, es muy abierto’, pero en su forma de pensar, no que tenemos una relación abierta, porque no la tenemos”, dijo González.

¿Qué dijo Vicente Fernández Jr.?

Fue durante una charla con sus compañeras que la llamada “Kardashian mexicana” fue cuestionada sobre su matrimonio y si confiaba en el hijo del “Charro de Huentitán”, aunque titubeó dejó ver que tenían una relación abierta: “Sí, confío porque él y yo tenemos. Cualquier cosa prefiero decirle: ‘Hagámoslo, no sé; si tú quieres. No estamos cerrados a nada”.

En entrevista con Ana María Alvarado, Vidente Fernández Jr. negó que su relación con González fuera abierta pero puntualizó en que existe buena comunicación entre ellos: “Tenemos una comunicación abierta (…) Hemos hablado de estar con otras personas, lo necesitaríamos hablar, tenemos esa apertura de poderlo platicar, ese es el punto que estamos viviendo, no que haya sucedido o que así sea”.