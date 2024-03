Ricardo Casares hace su primera publicación en Instagram, tras sufrir infarto: "estoy de pie"

A seis días de haber estado a punto de sufrir un infarto, el periodista experto en espectáculos Ricardo Casares cada día se encuentra recuperando poco a poco su salud, tanto es así que incluso ya está activo en redes sociales.

Y es que, luego de haber estado en terapia intensiva, el integrante de Venga la Alegría ya cambió de área y ahora está en terapia intermedia, por lo que ya pudo comunicarse no solo con su familia, sino con sus amigos, colegas y fanáticos.

Sigue leyendo:

¿Cuál es el estado de salud de Silvia Pinal, Ricardo Casares y Daniel Bisogno este 2 de marzo?

Ya pudo estar en contacto con su público.

IG @ricardocasares

Como lo mencionamos anteriormente, tras haber sido trasladado a terapia intermedia, Ricardo Casares ya pudo tener acceso a su celular el cual ha utilizado para comunicarse con sus amigos, compañeros de trabajo, colegas y fanáticos.

El primer mensaje que envió fue a la producción y conductores de Venga la Alegría, a quienes agradeció su pronta reacción a sus malestares que pudieron terminar en una desgracia, sin embargo, afortunadamente no fue así.

Ahora, Ricardo Casares hizo su primera publicación en instagram en donde compartió una escena de la película de Rocky, junto con ella un texto en donde agradeció a todos los que le han mostrado cariño y apoyo en estos días.

“A todos mis amigos y familia que me han enseñado a salir adelante, a toda la gente que con sus mensajes y amor me decían que me levantara, estoy de pie y el próximo round va por todos ustedes. Muchísimas gracias los quiero”.