Karol G rompe en llanto en un concierto tras el aterrizaje de emergencia de su jet privado: "no me voy a dejar"

La famosa cantante, Karol G conmovió a sus millones de fans en todo el mundo después de romper en llanto en su reciente concierto. El momento ocurrió horas después de que su jet privado que la transportaba protagonizara un aterrizaje de emergencia tras presentar fallas técnicas.

Gracias al éxito que ha conseguido con sus sencillos "QLONA", "Tusa" y "Mientras me curo del cora", la colombiana de 33 años se ha consolidado como una de las grandes figuras del género urbano, por lo que el video que la muestra conmovida frente a sus fans no pasó desapercibido para nadie.

Karol G responde y agradece a sus fans por sus mensajes, luego de su accidente en avión

Después de que su jet privado tuviera que aterrizar de emergencia, Karol G, una de las cantantes más famosas en el mundo, se presentó en Guatemala frente a miles de fans. En su presentación la colombiana sufrió un imprevisto que la hizo romper en llanto.

En las imágenes vemos a la cantante conocida como "La Bichota" hablar frente al público y les dice que tienen un problema con los generadores. Inmediatamente después les hizo saber que pase lo que pase no se dejará, al parecer en referencia por lo que estaba ocurriendo y por su accidente en el jet privado.

"No sé qué está pasando energéticamente, pero, sea lo que sea, no me voy a dejar", se escucha que dice en el video.