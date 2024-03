3 Dramas coreanos para ver hoy 2 de marzo y disfrutar la fiebre de primavera

Como cada mes, Netflix ya tiene listas las novedades en series y películas para disfrutar a lo largo de los siguientes 30 días. Además, con la llegada de la primavera podrás disfrutar de las mejores historias de amor, debido a la fiebre de este estación del año.

Los dramas coreanos se han convertido en uno de los contenidos más vistos del 2024 como "Marry my husband", "My demon", entre otros. Este mes no será la excepción, pues Netflix ya lanzó varias apuestas interesantes con las que podrás realizar un gran maratón de series.

Además, al ser el mes de la primavera, se cree que esta estación nos hace más propensos al amor, pero si eres alérgico a las flores y a este tipo de historias, checa las recomendaciones de dramas coreanos en Netflix que no te puedes perder en marzo 2024.

Urgencias existenciales

Drama coreano que sigue la vida de un cirujano plástico que sufre de una crisis en su trabajo tras un accidente médico. Además, una joven que trabaja como anestesióloga es víctima de acoso por parte de un profesor de la escuela de medicina. Sin embargo, ambos son prometedores con sus trabajos, pero terminan por renunciar; sin embargo, se reencuentran nuevamente en la azotea de su edificio.

Médico fantasma

Drama coreano que sigue la vida de un doctor muy famoso, pero cuya personalidad arrogante es de lo peor. Un día, por un accidente inesperado termina por poseer el cuerpo de otro doctor gracias a su espíritu, pero lo ayudará a resolver varios casos médicos gracias a sus conocimientos.

Loh Ki Wan

Dorama que sigue la vida de un hombre norcoreano que deserta de su país y logra llegar a Bélgica gracias a su madre. Ahora, buscará establecerse ahí, pero debe recibir el estatus de refugiado. Además, conocerá a una joven coreana que logró la ciudadanía belga sin tener esperanza de vida, pero ahora ambos se apoyarán mutuamente.