Maribel Guardia revela su experiencia después de probar sustancias prohibidas

Maribel Guardia se caracteriza por un ejemplo a seguir en todos los sentidos. Su constancia en el ejercicio, su buena alimentación y su carrera excepcional la convierten en una modelo a seguir de hombres y mujeres. En esta ocasión, la actriz reveló que hizo algo que no es digno de presumir, probó sustancias prohibidas.

La nacida en Costa Rica compartió su experiencia con una sustancia prohibida. Eso sí, confirmó que fue terrible y no entendía porque la gente le hace tanta promoción a la legalización de este producto que todavía sigue siendo ilegal en el país. Maribel Guardia asegura que no la volvería a consumir.

El motivo por el que consumió sustancias prohibidas

Maribel Guardia explicó que consumió marihuana, pero que fue una de las peores experiencia que vivió. El motivo por el que consumir este producto tiene que ver con un remedio que le mandaron después de la muerte de su madre. Se dice que fue un remedio que le dieron para combatir el insomnio que le generaba la pérdida de la persona que le dio la vida.

"Primero veía cerditos volando, veía notas musicales, luego me dio mucha tristeza. Empecé a llorar y llorar, luego dije 'nadie me quiere' y luego todo el mundo se dio cuenta que fumaba mota. Entonces lloré más. Fue una tragedia, fue una depresión tan grande y entonces dije 'nunca más la volveré a probar'", dijo Maribel, según declaraciones recabadas por TV Notas.

El motivo por el que recurrió al cannabis

La exconductora de 'Hoy' explicó que el consumo de esta planta fue con propósitos terapéuticos. La idea de consumir este producto estaba relacionada con tratar el trastorno del sueño que se le había generado después de la muerte de su madre. Esta situación se hizo todavía más grave cuando se confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián.

Lo que sí dejó claro en dichas declaraciones fue que más allá de aliviar su padecimiento crónico, la marihuana la llevó a vivir una experiencia traumática que no está dispuesta a repetir y que no recomienda a nadie vivir. "No entiendo porque la marihuana tiene tanta fama. No debería promocionarla porque abre la puerta a otras drogas"-