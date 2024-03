Rocío, ganadora de Big Brother: así ha cambiado y a esto se dedica actualmente

Hablar de realities shows en nuestro país es inevitable hacer mención de Big Brother, programa que en el 2002 se convirtió en uno de los más exitoso y polémicos, pues por primera vez vimos a 12 personas estar encerradas sin contacto con el exterior.

De este primer reality show en nuestro país, salió ganadora la entonces desconocida Rocío “Chío” Cárdenas, quien a su salida se encontró no solo con el premio del que se hizo acreedora sino también con la fama y popularidad que la llevaron a convertirse en la primera ganadora de Big Brother, pero, ¿qué es de “Chío” a 22 años de su triunfo?.

Aunque hace algunos años estuvo involucrada sentimentalmente con un polémico hombre, ahora Rocío está dedicada cien por ciento a su vida familiar, negocios y una fundación que tiene junto con su esposo el Doctor Giovanni Betti.

En una reciente entrevista, Rocío Cárdenas platicó cómo se encuentra actualmente pues desde hace algunos años se encuentra un tanto alejada de la farándula mexicana.

Junto con su esposo, manejan una fundación.

Foto: IG @chio_oficial1

“Me he dedicado mucho a lo que es la fundación que tenemos mi marido y yo de reconstrucción mamaria, hicimos toda una campaña el año pasado para ayudar a mujeres sin recursos que han tenido cáncer y que requieren la reconstrucción, mi marido es cirujano plástico estético y reconstructivo…”, contó Rocío para la cámara de Edén Dorantes.

Y es que, Rocío revela que aunque de vez en cuando hace algún tipo de aparición en programas o eventos del gremio artístico, por el momento está enfocada en sus hijos, su esposo, su negocio y la fundación que mencionó anteriormente.

En esta misma entrevista, Rocío recordó su participación en Big Brother México, por lo que fue cuestionada si es que pudiera ser parte de los nuevos participantes de La Casa de los Famosos 2, reality que ya se prepara.

Ante esto, Rocío fue tajante y aseguró que no participará en otro reality show pues ahora ha cambiado mucho todo, y si hace algunos años hubo mucha polémica sin haber redes sociales, ahora podría ser peor.

No regresará a los realities.

Foto: IG @chio_oficial1

“No, no, es un reto (La Casa de los Famosos México), son palabras mayores, acuérdate que cuando yo estuve en Big Brother no había redes, era diferente, sí había Internet y correo electrónico, pero no había redes, ahorita se arma super fuerte”, dijo Rocío.