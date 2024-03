Jesse Huerta, de Jesse & Joy, cumple un sueño y debuta en el baloncesto profesional a sus 41 años

Nunca es tarde para cumplir las metas, y Jesse Huerta, de la agrupación Jesse & Joy, lo demostró porque el pasado 10 de marzo debutó como jugador profesional de baloncesto. El artista mexicano dio este salto de la música al deporte porque ahora es parte de Los Ángeles CD México, como se reveló en la Cibacopa.

El ahora jugador de baloncesto incursionó en este deporte a los 41 años de edad, ya que siempre ha sido fan de esta disciplina que no tiene límite de edad para jugar. Su hermana, Joy Huerta, lo acompañó en su debut, como se aprecia en las fotos que se filtraron en redes sociales.

Fotos: Instagram de Jesse & Joy / X de Los Ángeles CD México.

Jesse Huerta, la nueva estrella de Los Ángeles CD México

Jesse Huerta fue bien recibido por Los Ángeles CD México debido a que el equipo le dedicó una publicación en su cuenta de X. “Jesse Huerta se une al roster de los Ángeles CD México”, se lee en el perfil deportivo.

“Está listo para demostrar su talento en las canchas transformando su éxito musical en victorias dentro de la Liga Chevron”

En la misma publicación se celebra la tenacidad del músico, así como su destreza en el básquetbol para jugar de manera profesional. “Con un profundo amor por el básquetbol y habilidades impresionantes, Jesse está listo para demostrar su talento en las canchas transformando su éxito musical en victorias dentro de la Liga Chevron”.

Debut con triunfo en la cancha

Por si fuera poco, el músico de “Dueles” y “Ecos de amor” llegó a lo grande a Los Ángeles CD México porque el equipo ganó el partido que se realizó en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera de Ciudad de México. El equipo que se quedó con las ganas de anotar es de los Halcones de Obregón, ya que el marcador final fue de 102 a 86.

“No dejé de apuntar por este sueño (...). Me hace feliz debutar a nivel profesional”

“Es algo que soñé toda mi vida; no dejé de apuntar por este sueño y me llena de emoción, sentimiento y responsabilidad. Me hace feliz debutar a nivel profesional en mi Ciudad de México”, expresó Jesse Huerta, de acuerdo con Récord, tras debutar como jugador profesional de baloncesto con el número 4.