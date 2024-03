Bellakath rompe el silencio, afirma haber vivido traiciones y maltratos durante su carrera: "He estado llorando desde hace 20 minutos"

Sin duda alguna, una de las grandes promesas del reggaetón mexicano es Bellakath, quien ha demostrado tener un gran talento que incluso se encuentra conquistando escenarios internacionales. Pero esta tarde, la cantante causó gran preocupació entre sus seguidores al hacer un en vivo en donde, entre lágrimas, afirmó estar enfrentando una etapa complicada en la que ha conocido las verdaderas intenciones de ciertas personas.

Bellakath afirma haber sido traicionada dentro de su carrera

Primero, comenzó recordando la polémica que rodea a su canción "Gatita" ya que fue acusada de plagio, lo que terminó en que perdiera los derechos sobre del tema y parece ser que actualmente se encuentra enfrentando una situación parecida, afirmando que ha vivido muchas traiciones y maltratos por parte de ciertos individuos dentro de la industria musical.

Fotografía: Instagram/@labellakath

Aunque prefirió no entrar en detalles específicos sobre las personas involucradas en estas acciones, Bellakath dejó en claro su deseo de que el karma pronto alcance a aquellos que le han causado daño: "Va a haber un karma... son varios artistas puedo decirlo, pronto se van a dar cuenta, ustedes han visto que algunos son doble moral y se van a dar cuenta", explicó entre lágrimas.

Si bien no explicó hacia quienes se refería, dejó ver que las redes sociales pueden llegar a engañar, ya que a pesar de haber creído que mantenía amistades sinceras, muchas de ellas resultaron falsas. Es así como sentenció que muy pronto saldrían a la luz los nombres de quienes son "doble cara", mientras que ella se mantenía tranquila sabiendo que es una buena persona: "Hay mucha gente que se las da de mi amistad y no lo es, en serio nunca lo fue... pero ya, no voy a decir más", finalizó.

Fotografía: Instagram/@labellakath

De la misma forma, la reggaetonera expresó su descontento con la distribución de su música, señalando que la empresa Warner, con la que está asociada, solo utiliza una pequeña parte de su estructura para promocionar su trabajo, lo que la deja en una posición vulnerable como artista independiente.

A pesar de estas dificultades, Bellakath anunció emocionada que el día de hoy se ha estrenado una nueva canción y reveló que tiene en marcha varios proyectos con artistas "old school" del género urbano, lo que la mantiene sumamente emocionada y aunque no quiso revelar los nombres de estos colaboradores, dejó entrever que estas colaboraciones estarán llena de la energía y dinamismo que la caracterizan.

Es evidente que la joven artista está pasando por un momento delicado y necesita el apoyo de sus seguidores para superar estos obstáculos y continuar creciendo en su carrera musical.

Fotografía: Instagram/@labellakath

Bellakath estrena nueva canción junto a FBM

Si bien, Bellakath ha estrando varios temas en las últimas semanas, uno de los más esperados ha sido "Se va", que marca un nuevo inicio en la carrera de la cantante, ya que parece ser que en un futuro cercano podremos verla codeándose con grandes figuras del reggaetón y este sencillo es una prueba de ello. El video, que fue estrenado hace un par de horas, ya acumula casi 25 mil reproducciones y en los comentarios del mismo se puede ver a sus fans aplaudiendo esta faceta.