Comparan a Billie Eilish con Verónica Castro en los Premios Oscar, "su hija perdida"

La alfombra roja es uno de los momentos más importantes de los Premios Oscar. Los invitados a la gala se visten con sus mejores outfits debido a que todas las miradas del mundo se encuentran postrados en el evento de La Academia. Una de las que apareció más en redes sociales fue Billie Eilish, quien fue comparada con Verónica Castro.

El motivo por el que la famosa protagonista de telenovelas se volvió tendencias el pasado 10 de marzo fue debido al look con el que apareció en la alfombra roja de Los Oscar la cantante de "Ocean eyes". Billie y Verónica no tienen nada que ver entre ellas, pero después de verla en la alfombra roja del pasado domingo, los fans no dudaron en compararla con la actriz mexicana de 71 años.

Comparación en redes sociales entre Verónica Castro y Billie Eilish

La comparación entre Billie y Verónica

El parecido entre la joven de 22 años y la actriz mexicana no paso desapercibido en X, donde muchos llegaron a decir que la nacida en Estados Unidos era "la hija perdida de Verónica". Entre los motivos por los que los fans de los Oscar hicieron la comparación entre la mexicana y Billie fue por las diferentes coincidencias visuales que había ese día.

Entre los detalles que mostraron parecidos en X se encontraban: el color de los ojos, ya que ambas tienen un tono azul claro y el color y la abundante cabellera, la estadounidense cambia constantemente su tono de pelo, pero en esta ocasión apareció con uno castaño oscuro. Algunos otros se fueron más allá en el análisis del rostro de las famosas y decían que también había mucho parecido en la forma del mentón y el tamaño de los labios.

¿Por qué fue Billie Eilish a los Oscar?

La cantante de 22 años fue invitada por los organizadores de los Premios Oscar a la edición 96 de la gala debido a que estaba nominada dentro de la categoría de mejor canción. Eilish entraba entre las nominaciones que había recibido "Barbie" para la noche del pasado domingo.

Al terminar el evento, la estadounidense pudo disfrutar de contar con un Oscar. Su canción 'What was I made for?' fue seleccionada como la mejor de la noche por los expertos de La Academia. Eilish compitió contra artistas como Scott George, Diane Warren, Jon Batiste y Mark Ronson.