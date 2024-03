En la edición 96 de los Oscar, Oppenheimer fue la máxima ganadora

En la edición 96 de los premios Oscar, la cinta Oppenheimer fue la máxima, al hacerse acreedora al premio de Mejor Película, el más importante de la noche, además de Mejor Director para Christopher Nolan, el primero para el creador. En la noche sumó siete estatuillas.

Jimmy Kimmel repitió como presentador de la ceremonia, quien sorprendió con algunas atrevidas bromas, como la que hizo sobre el expresidente Donald Trump.

Con más de tres horas de duración, la gala tuvo a Da'Vine Joy Randolph quien fue la primera ganadora de la noche, al llevarse el galardón a Mejor Actriz de Reparto por su participación en Los que se quedan. Agradeció a su publicista y ofreció un conmovedor discurso.

Mientras que American Fiction ganó el Oscar al Mejor Guion Adaptado y el premio a Mejor Diseño de Vestuario fue para Pobres criaturas, película que también sumó Mejor diseño de producción y Mejor maquillaje.

Para sorpresa de los asistentes Dwayne Johnson 'The Rock' y Bad Bunny salieron juntos a la ceremonia, para anunciar la Mejor Película Extranjera, que fue para Zona de interés.

El galardón a Mejor Actor de Reparto fue para Robert Downey Jr. y lo singular de esta categoría fue que la presentaron cinco actores que se han ganado la estatuilla como Tim Robbins, Ke Huy Quan, y Mahershala Ali, quienes celebraron el primer Oscar del actor de Oppenheimer

(Créditos: AP)

El Mejor Corto Documental fue para The last repair show, mientras que 20 días en Mariúpol se llevó el Oscar a Mejor Largo Documental.

El premio al Mejor Cortometraje de animación fue para "War is Over!", inspirado en la música de John Lennon y Yoko”.

La cinta de Nolan seguía acumulando premios al ganar Mejor Dirección de Fotografía, así como Mejor Música Original.

"Godzilla Minus One" se llevó el Oscar a los Mejores Efectos Visuales; por su parte Wes Anderson se ganó, junto a Steven Rales, el primer Oscar de su carrera gracias a 'La maravillosa historia de Henry Sugar'.

La cantante Billie Eilish y su hermano, Finneas O'Connell, ganaron el Oscar a Mejor canción original por 'What was I made for?', tema de 'Barbie'. Ellish rompió un récord, como la persona más joven en ganar dos estatuillas.