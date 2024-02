Esta es la canción que Aleks Syntek compuso para Intocable, pero terminó grabando él

Uno de los cantantes y compositores más polémicos de las últimas semanas, sin duda alguna es Raúl Alejandro Escajadillo Peña, mejor conocido como Aleks Syntek, quien últimamente ha dado mucho de qué hablar debido a su tolerancia nula con el reggaetón.

Sin embargo, en una reciente entrevista el cuñado de Ingrid Coronado habló sobre sus composiciones musicales, las cuales no solo le han dado grandes éxitos a él mismo, sino a otros artistas, sin embargo, en diversas ocasiones sus canciones no han llegado a los artistas para las que están destinadas, tal y como ocurrió con el grupo Intocable.

En entrevista con Jessie Cervantes, el polémico cantante y compositor mexicano, recordó que el tema “Intocable”, uno de sus más grandes éxitos a lo largo de su carrera, inicialmente no la iba a grabar él.

Y es que de acuerdo con Aleks Syntek, él escribió este famoso tema para la agrupación méxico-americana de regional mexicano Intocable, pues en aquellos años (2007) estaba en su mejor momento.

“...no era para mí, la compuse para intocable que estaba de moda, ellos me piden la canción, yo se la mando a la disquera y alguien de la disquera la guarda en un cajón y nunca se las mostró, y cuando yo hable para saber qué había pasado me dijeron: ‘no no les interesó tu canción’...”, comenzó a contar