"Voy para arriba": esta fue la última publicación de Chuy Montana antes de su asesinato

A raíz del asesinato de Chuy Montana, en redes sociales miles de internautas se han mostrado interesados por saber más a fondo de la vida y trabajo del joven intérprete de corridos tumbados y uno de los temas que más ha generado en torno a su figura es la de saber cuál fue la última publicación que hizo en plataformas digitales pues se ha especulado que el intérprete pudo haber presentido su trágica muerte.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que fue la tarde del miércoles 7 de febrero cuando las autoridades de Baja California localizaron el cuerpo de un hombre junto a la carretera libre Playas de Rosarito-Tijuana, el cual presentaba heridas de arma de fuego. Además, estaba esposado y presentaba huellas de violencia y fue hasta unas horas más tarde cuando se confirmó que la víctima era Chuy Montana, cuyo nombre real es Jesús Norberto Cárdenas Vázquez.

Chuy Montana tenía tan solo 25 años de edad. Foto: IG: chuymontana_

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre las líneas de investigación del asesinato de Chuy Montana, sin embargo, se espera que sea en las próximas semanas cuando sus diligencias que emprendieron comiencen a dar resultados y se pueda esclarecer la muerte de este joven cantante, la cual, ha conmocionado a la industria musical mexicana.

Así fue la última publicación que hizo Chuy Montana

Como se dijo antes, la última publicación de Chuy Montana causó un gran furor en plataformas digitales pues decenas de internautas aseguraron que le joven cantante ya presentía su muerte, por lo que interpretaron su referido post como una auténtica despedida.

La publicación de Chuy Mendoza en cuestión consistió en un breve video de escasos 27 segundos, en el cual se mostraron distintos momentos de su meteórica carrera pues para empezar se le pudo ver cuando cantaba entre las enormes filas de autos que se forman en la garita de San Ysidro, en Tijuana y posteriormente se le pudo ver manejando autos de lujo y cantando acompañado de su propia banda, además, resultó melancólico el texto que escribió para acompañar la grabación, así como el tema con el que musicalizó su post.

“Todo empezó como un sueño y ahora el niño está soñando despierto y este año seguiremos soñando”, fue el texto que Chuy Montana escribió para acompañar su melancólico video, mientras que la letra de la canción es la siguiente: “No es momento pa’que me entre tu llamada, yo solo quiero pasarla (…) voy para arriba y eso no pensaste tiempo atrás, te dije que la cosa pronto iba a mejorar, qué bendición ahora la vida a mí me sonrío, la gente dice que he cambiado…”.

La muerte de Chuy Montana conmocionó a toda la industria musical. Foto: IG: chuymontana_eyenda

Esta publicación de Chuy Montana fue realizada el pasado 29 de enero y tras su muerte su video se hizo viral en distintas plataformas digitales, donde cientos de internautas han lamentado su repentina partida pues el cantante de 25 años era considerado como una de las máximas promesas de los corridos tumbados, género musical en el que figuran otras celebridades como Natanael Cano, Junior H, Peso Pluma, Xavi y Gabito Ballesteros, tan solo por mencionar algunos.